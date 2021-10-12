Джаред Лето пострадал на антиковидном митинге в Италии: шокирующие видео

Голливудская звезда и певец Джаред Лето стал жертвой атаки слезоточивого газа в Риме. Он случайно попал в толпу итальянских протестующих относительно карантинных ограничений.

Вечером в понедельник, 11 октября 2021 года, Джаред Лето вместе со своими коллегами из музыкальной группы 30 Seconds to Mars пострадал от слезоточивого газа. Об этом Лето сообщил в своем инстаграме.

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Ухватил акцию протеста в Италии. Насколько я понимаю, речь шла о требованиях по вакцинации / зеленому пропуску. Получил дозу слезоточивого газа и пошел спать. Вот несколько изображений и видео,

– написал артист в своем инстаграме.

Актеру удалось снять кадры, где итальянская полиция пыталась силой оттеснить митингующих с улицы.

Напомним, что вскоре Лето появится на экранах в криминальной драме "Дом Гуччи" вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером от режиссера Ридли Скотта. Премьера фильма в Украине состоится 25 ноября 2021 года. О предыстории фильма, которую важно знать перед премьерой, читайте в материале Кино 24.

, что итальянские власти на этой неделе ввели систему так называемых "зеленых" пропусков, которые получат только те, кто вакцинирован дважды. Это означает, что для привитых итальянцев станут доступными культурные / развлекательные заведения и общественный транспорт. Протестующие вышли на улицы в количестве не менее 10 тысяч жителей. Лидерство взяла на себя ультраправая организация Forza Nuevo.