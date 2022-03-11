Джаред Лето провел прямой эфир с украинцами и спел песню "Ах, Одесса": красноречивое видео

Американский актер и певец Джаред Лето провел прямой эфир с подписчиками из Украины. Разговаривая с парнем из Одессы, Лето спел "Ах, Одесса, жемчужина у Моря".

Під час прямого ефіру в інстаграмі, Лето, дізнавшись, що його співрозмовник з Одеси, заспівав "Ах, Одесса, жемчужина у моря". Хлопець його підтримав, а шанувальники у коментарях висловили подяку акторові.

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Джаред Лето вже раніше підтримував Україну. Він опублікував звернення до своїх родичів та друзів з України, де заявив, що виступає проти російсько-української війни.

Моїм друзям і моїй родині в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе, наскільки це можливо,

– підтримав українців Джаред Лето.

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Пенелопа Крус, Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут

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