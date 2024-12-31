Актер популярного фильма "Брось, если любишь" подал иск в суд, который "шокирует всех"

Звезда популярного фильма "Брось, если любишь" Джастин Бальдони готовит встречный иск против своей коллеги, актрисы Блейк Лайвли. Лайвли ранее обвинила его в сексуальных домогательствах, что стало причиной публичного спора между двумя знаменитостями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Independent. По мнению представителей Бальдони, обвинения Лайфли являются безосновательными, и сам актер решил подать иск в суд, чтобы защитить свое имя и репутацию.

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Джастин Бальдони подал иск в суд: что произошло

Джастин Бальдони готовит встречный иск против своей коллеги, актрисы Блейк Лайвли, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Представители актера сообщили, что этот иск станет потрясающим для многих, поскольку он может кардинально изменить восприятие ситуации и раскрыть новые, неожиданные факты.

На данный момент иск находится на стадии подготовки. После того как все формальности будут завершены, документ планируется подать в один из судов США. Ожидается, что это произойдет после новогодних праздников, когда государственные инстанции возобновят свою работу. Адвокат Джастина Бальдони, Брайан Фридман, заявил, что судебный иск будет "взрывным" и удивит всех, кто следит за этим делом, поскольку он будет содержать новые подробности, которые могут изменить ход событий.

По словам представителя Джастина Бальдони, во встречном иске будут представлены "реальные доказательства", которые должны помочь защитить актера и опровергнуть обвинения Блейк Лайвли. Инсайдеры утверждают, что Бальдони считает обвинения в свой адрес ложными и намерен доказать, что именно Лайвли распространяла вымышленные факты, чтобы навредить его репутации. Актер уверен, что ее действия направлены не только на дискредитацию его образа, но и на манипулирование общественным мнением, чтобы убедить людей в лживости его поведения.

Мне помогут реальные доказательства, и я расскажу правдивую историю. За более чем 30 лет практики я никогда не видел, чтобы такой уровень неэтичного поведения намеренно подпитывался манипуляциями СМИ,

– отметил адвокат Бальдони, Брайан Фридман.

Адвокат также заявил, что обвинения Лайвли являются "ложными и возмутительными", и были сделаны с целью нанести актеру публичный вред. По его словам, Лайвли еще на этапе съемок фильма "Брось, если любишь" вызвала проблемы на площадке, угрожая не появляться на съемочном процессе и не продвигать фильм. Фридман убежден, что это привело к негативным отзывам о ленте, что негативно сказалось на репутации самого фильма и его актеров.

Кроме того, команда Бальдони планирует указать, что Лайвли подала иск только после того, как получила негативные отзывы о фильме во время его продвижения. По их словам, актриса таким образом пытается восстановить свою репутацию, используя иск как средство манипуляции общественным мнением и защиты своего имиджа.