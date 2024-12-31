Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Independent. На думку представників Бальдоні, звинувачення Лайфлі є безпідставними, і сам актор вирішив подати позов до суду, щоб захистити своє ім'я та репутацію.

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Джастін Бальдоні подав позов до суду: що сталось

Джастін Бальдоні готує зустрічний позов проти своєї колеги, акторки Блейк Лайвлі, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях. Представники актора повідомили, що цей позов стане приголомшливим для багатьох, оскільки він може кардинально змінити сприйняття ситуації та розкрити нові, несподівані факти.

На цю мить позов знаходиться на стадії підготовки. Після того, як всі формальності будуть завершені, документ планується подати до одного з судів США. Очікується, що це відбудеться після новорічних свят, коли державні інстанції відновлять свою роботу. Адвокат Джастіна Бальдоні, Браян Фрідман, заявив, що судовий позов буде "вибуховим" і здивує всіх, хто стежить за цією справою, оскільки він міститиме нові подробиці, які можуть змінити хід подій.

За словами представника Джастіна Бальдоні, у зустрічному позові будуть представлені "реальні докази", які мають допомогти захистити актора та спростувати звинувачення Блейк Лайвлі. Інсайдери стверджують, що Бальдоні вважає звинувачення на свою адресу неправдивими та має намір довести, що саме Лайвлі поширювала вигадані факти, аби нашкодити його репутації. Актор упевнений, що її дії спрямовані не лише на дискредитацію його образу, а й на маніпулювання громадською думкою, щоб переконати людей у брехливості його поведінки.

Мені допоможуть реальні докази, і я розповім правдиву історію. За понад 30 років практики я ніколи не бачив, щоб такий рівень неетичної поведінки навмисно підживлювався маніпуляціями ЗМІ,

– зазначив адвокат Бальдоні, Браян Фрідман.

Адвокат також заявив, що звинувачення Лайвлі є "помилковими та обурливими", і були зроблені з метою завдати акторові публічної шкоди. За його словами, Лайвлі ще на етапі зйомок фільму "Покинь, якщо кохаєш" викликала проблеми на майданчику, погрожуючи не з'являтися на знімальному процесі та не просувати фільм. Фрідман переконаний, що це призвело до негативних відгуків про стрічку, що негативно позначилося на репутації самого фільму та його акторів.

Крім того, команда Бальдоні планує вказати, що Лайвлі подала позов лише після того, як отримала негативні відгуки про фільм під час його просування. За їхніми словами, акторка таким чином намагається відновити свою репутацію, використовуючи позов як засіб маніпуляції громадською думкою і захисту свого іміджу.