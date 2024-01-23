К счастью, серьезную проблему, вызванную ядовитыми гусеницами, обнаружили вовремя, поэтому Джейми Дорнан признался, что им просто посчастливилось остаться в живых. Узнайте в материале, что известно о ситуации.
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Джейми Дорнан чуть не погиб из-за гусеницы
Джейми Дорнан попал в больницу после того, как во время отдыха в Португалии с другом Гордоном Смартом у него появились симптомы сердечного приступа. Оказалось, что во время игры в гольф они получили ожоги от гусеницы.
Пострадали оба, правда, Смарт почувствовал покалывание в левой руке и щекотке, а в Джейми начали неметь конечности.
Оказывается, что на полях для гольфа на юге Португалии водятся гусеницы, которые убивают животных, людей и вызывают сердечные приступы у мужчин за 40. Мы наткнулись на мохнатых токсичных гусениц, и нам очень повезло, что мы остались живы,
– поделился Гордон Смарт.
Оказалось, что эти насекомые имеют тысячи волосков, каждый из которых содержит белок, токсичный для других существ.
Джейми Дорнан – известный ирландский актер
Наибольшую славу знаменитость снискал благодаря своему участию в фильмах "50 оттенков...". Актер снялся во всех частях:
- "Пятьдесят оттенков серого" (2015),
- "Пятьдесят оттенков тьмы" (2017),
- "Пятьдесят оттенков свободы" (2018).
В каждом из эпизодов он снимался вместе с Дакотой Джонсон, исполняющей роль Анастейши Стил, его любимой. Эта экранная пара вызвала восхищение у зрителей.
"50 оттенков серого": смотрите онлайн трейлер фильма