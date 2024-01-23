На щастя, серйозну проблему, яку спричинили отруйні гусениці, виявили вчасно, тож Джеймі Дорнан зізнався, що їм просто пощастило залишитись живими. Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про ситуацію.

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Джеймі Дорнан ледь не загинув через гусеницю

Джеймі Дорнан потрапив до лікарні після того, як під час відпочинку в Португалії з другом Гордоном Смартом у нього з'явились симптоми серцевого нападу. Виявилося, що під час гри в гольф вони отримали опіки від гусениці.

Постраждали обоє, щоправда, Смарт відчув поколювання в лівій руці та лоскоти, а в Джеймі почали німіти кінцівки.

Виявляється, що на полях для гольфу на півдні Португалії водяться гусениці, які вбивають тварин, людей і спричиняють серцеві напади в чоловіків за 40. Ми натрапили на волохатих токсичних гусениць, і нам дуже пощастило, що ми залишилися живі,

– поділився Гордон Смарт.

Виявилось, що ці комахи мають тисячі волосків, кожен з яких містить білок, що є токсичним для інших істот.

Джеймі Дорнан – відомий ірландський актор

Найбільшу славу знаменитість здобув завдяки своїй участі у фільмах "50 відтінків...". Актор знявся в усіх частинах:

"П'ятдесят відтінків сірого" (2015),

"П'ятдесят відтінків темряви" (2017),

"П'ятдесят відтінків свободи" (2018).

У кожному з епізодів він знімався разом із Дакотою Джонсон, що виконує роль Анастейші Стіл, його коханої. Ця екранна пара викликала захоплення у глядачів.

"50 відтінків сірого": дивіться онлайн трейлер фільму