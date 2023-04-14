Что произошло с Фоксом – пока неизвестно. Но представители звезды отмечают, что его состояние улучшилось, оно уже говорит и даже шутит.

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Актера Джейми Фокса забрали в больницу прямо со съемок

Нам сказали, что неотложная медицинская помощь была серьезной и врачи до сих пор не разобрались, что с ним произошло. Нам сказали, что он пробудет в больнице еще как минимум несколько дней, пока врачи будут делать анализы,

– сообщили инсайдеры.

Лента "Снова по делу" (Back in Action) – комедийный боевик, снятый режиссером Сетом Гордоном по сценарию, который он написал в соавторстве с Бренданом О'Брайеном, а в главных ролях - Джейми Фокс, Кэмерон Диас, Кайл Чендлер и Глен. Распространение фильма планируется через стриминговый сервис Netflix. Сюжет держат в секрете.

Любопытно. Кэмерон Диас в последний раз снялась в фильме "Энни" в 2014 году, где также сыграл Джейми Фокс. В 2018 году она заявила, что требует больше времени на семью и оставила карьеру актрисы. Будут ли еще роли в Диасе после нового проекта Netflix – пока неизвестно.

Оскароносный актер Джейми Фокс прославился в фильме "Джанго уволен". Кроме этого, он сыграл в следующих лентах:

"Невыносимые боссы";

"Новый Человек-паук 2. Высокое напряжение";

"Человек-паук: Нет пути домой",

"Дневное изменение",

"Они клонировали Тайрона",

"Бродяги".

Кэмерон Диас и Джейми Фокс на съемках "Снова по делу" / Daily Mail