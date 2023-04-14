Що сталося з Фоксом – наразі невідомо. Але представники зірки зазначають, що його стан покращився, він вже говорить і навіть жартує.

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Актора Джеймі Фокса забрали в лікарню прямо зі зйомок

Нам сказали, що невідкладна медична допомога була серйозною і лікарі досі не розібралися, що з ним трапилося. Нам сказали, що він пробуде в лікарні ще як мінімум кілька днів, доки лікарі робитимуть аналізи,

– повідомили інсайдери.

Стрічка "Знову у справі" (Back in Action) – комедійний бойовик, знятий режисером Сетом Гордоном за сценарієм, який він написав у співавторстві з Бренданом О'Браєном, а в головних ролях — Джеймі Фокс, Кемерон Діас, Кайл Чендлер і Гленн Клоуз. Розповсюдження фільму планується через стрімінговий сервіс Netflix. Сюжет наразі тримають у секреті.

Цікаво. Кемерон Діас востаннє знялася у фільмі "Енні" у 2014 році, де також зіграв Джеймі Фокс. У 2018 році вона заявила, що потребує більше часу на сім’ю і залишила кар’єру актриси. Чи будуть ще ролі в Діас після нового проєкту Netflix – наразі невідомо.

Оскароносний актор Джеймі Фокс прославився у фільмі "Джанго звільнений". Крім цього, він зіграв у таких стрічках:

"Нестерпні боси";

"Нова Людина-павук 2. Висока напруга";

"Людина-павук: Нема шляху додому",

"Денна зміна",

"Вони клонували Тайрона",

"Бродяги".

Кемерон Діас та Джеймі Фокс на зйомках "Знову у справі" / Daily Mail