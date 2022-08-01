В сериале Netflix Джейми Кэмпбелл Бовер играет Первого и превращается в главного злодея Векну. Актер также известен своими ролями в фильмах: "Сумерки. Сага: Молодой месяц", "Свини Тодд" и "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1".

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Джейми Кэмпбелл Бовер рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

"12 с половиной лет назад я был в активной зависимости, – вспомнил актер. – Делал больно себе и тем, кто рядом со мной, кого я любил больше всего. Стало так плохо, что, наконец, я оказался в психбольнице".

Я уже 7 с половиной лет чист и трезв. Однако я совершил много ошибок в своей жизни,

– отметил Джейми.

Знаменитость заверила, что каждый новый день – шанс начать заново. "Обдумать ошибки и расти дальше", – отметил он.

"Для тех, кто просыпается с мыслью "о Боже, только не снова", я обещаю, что есть способ. Я так благодарен быть там, где я есть, я так благодарен быть трезвым. Я так благодарен за то, что есть", – поделился актер со своими подписчиками.



Джейми Кэмпбелл Бовер о борьбе с алкогольной зависимостью / Скриншот сообщения

Реакция сети

В комментариях поддержали актера, подчеркнув:

Посмотри на себя, горжусь тем, как далеко ты вошел;

Благодарю за откровенность относительно ментального здоровья. Это очень важно.

Следует заметить, Джейми Кэмпбелл Бовер – не первый и не последний, кто в силу определенных жизненных обстоятельств начал злоупотреблять алкоголем. От алкоголизма страдают многие звезды Голливуда – на протяжении длительного времени и не всегда излечиваются от пагубной привычки. Однако есть актеры, которые навсегда покончили с алкоголем. И о них мы сегодня тоже напомним.

Голливудские актеры, прекратившие употреблять алкоголь

Мэл Гибсон. Под влиянием вредной привычки Мел попал в ряд скандалов, за которые ему стыдно. Чтобы вылечиться от алкоголизма, Гибсон обратился в центр лечения зависимостей, где с помощью специальной программы актеру удалось побороть пагубную привычку.

Кристин Дэвис. Актриса, которую зрители знают как Шарлотту Йорк из сериала "Секс и город", страдала от алкоголизма с юности. Чтобы избавиться от зависимости, актриса посещала группу анонимных алкоголиков и перестала пить алкоголь за несколько лет до съемок в сериале "Секс и город".

Энтони Хопкинс. Звезда фильма "Молчание ягнят" начала злоупотреблять алкоголем еще в юности, когда работал в лондонских театрах. Хопкинс посещал общество анонимных алкоголиков, благодаря чему избавился от зависимости и больше к ней не возвращался.

Линдсей Лохан. Впервые актриса начала выпивать в семнадцать лет. Сейчас она на пути к своей цели – перестать употреблять полностью.

Юэн Макгрегор. Звезда фильма "На игле" не употребляет алкоголь уже более восемнадцати лет, но с ужасом вспоминает времена, когда страдал от алкоголизма.

Джейми Ли Кертис. Звезда фильма "Рыбка по имени Ванда" начала злоупотреблять алкоголем после пластической операции. Однако она вовремя принялась за ум и справилась со своей слабостью.