У серіалі Netflix Джеймі Кемпбелл Бовер грає Першого і перетворюється на головного лиходія Векну. Актор також відомий своїми ролями у фільмах: "Сутінки. Сага: Молодий місяць", "Свіні Тодд" та "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1".

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Джеймі Кемпбелл Бовер розповів про боротьбу з алкогольною залежністю

"12 з половиною років тому я був в активній залежності, – згадав актор. – Робив боляче собі й тим, хто поряд зі мною, кого я любив найбільше. Стало так погано, що, зрештою, я опинився в психіатричній лікарні".

Я вже 7 з половиною років чистий і тверезий. Однак я зробив багато помилок у своєму житті,

– відзначив Джеймі.

Знаменитість запевнила, що кожен новий день – це шанс почати заново. "Обдумати помилки й рости далі", – зазначив він.

"Для тих, хто прокидається з думкою "о Боже, тільки не знову", я обіцяю, що є спосіб. Я такий вдячний бути там, де я є, я такий вдячний бути тверезим. Я такий вдячний за те, що є", – поділився актор зі своїми підписниками.



Джеймі Кемпбелл Бовер про боротьбу з алкогольною залежністю / Скриншот допису

Реакція мережі

У коментарях підтримали актора, наголосивши:

Подивися на себе, пишаюся тим, як далеко ти зайшов;

Щиро дякую за відвертість щодо ментального здоров’я. Це надзвичайно важливо.

Варто зауважити, Джеймі Кемпбелл Бовер – не перший і не останній, хто в силу певних життєвих обставин почав зловживати алкоголем. Від алкоголізму страждають чимало зірок Голлівуду – упродовж тривалого часу і не завжди виліковуються від згубної звички. Однак є актори, які назавжди покінчили з алкоголем. І про них ми сьогодні також нагадаємо.

Голлівудські актори, які припинили вживати алкоголь

Мел Гібсон. Під впливом шкідливої ​​звички Мел потрапив в низку скандалів, за які йому соромно. Щоб вилікуватися від алкоголізму, Гібсон звернувся в центр лікування залежностей, де за допомогою спеціальної програми акторові вдалося побороти згубну звичку.

Крістін Девіс. Акторка, яку глядачі знають як Шарлотту Йорк з серіалу "Секс і місто", страждала від алкоголізму з юності. Щоб позбутися залежності, акторка відвідувала групу анонімних алкоголіків і перестала пити алкоголь за кілька років до зйомок в серіалі "Секс і місто".

Ентоні Хопкінс. Зірка фільму "Мовчання ягнят" почав зловживати алкоголем ще в юності, коли працював в лондонських театрах. Хопкінс відвідував товариство анонімних алкоголіків, завдяки чому позбувся залежності та більше до неї не повертався.

Ліндсей Лохан. Вперше акторка почала випивати в сімнадцять років. Зараз вона на шляху до своєї мети – перестати вживати повністю.

Юен Макгрегор. Зірка фільму "На голці" не вживає алкоголю вже понад вісімнадцять років, але з жахом згадує часи, коли страждав від алкоголізму.

Джеймі Лі Кертіс. Зірка фільму "Рибка на ім’я Ванда" почала зловживати алкоголем після пластичної операції. Однак вона вчасно взялася за розум і впоралася зі своєю слабкістю.