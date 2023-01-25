Звезда в соцсетях показала фотографии украинцев и опубликовала их истории. Известно, что в результате ракетного обстрела дома в Днепре погибли 46 человек, шесть из них – дети.
Важно Фильм Шона Пенна о войне в Украине и Зеленском покажут на Берлинале-2023
Джейми Ли Кертис поддержала украинцев
Звезда "Все всегда и одновременно" рассказала, что, несмотря на войну в Украине, жизнь украинцев иногда протекает почти нормально. Однако в мгновение ока все может измениться. Ракетный удар по жилому дому в Днепре актриса назвала "одним из самых смертоносных нападений на мирных жителей с первых недель войны".
"Погибли 46 человек, в том числе шестеро детей, и 80 ранены, это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей с первых недель войны. Первые два снимка: Ольга Афанасьева и ее муж Олег Валовой в больнице. Когда ударила ракета, они сидели за кухонным столом, она левой стороной к окну, он перед ним. Через взрывную волну вылетело окно, и стекло и обломки разнесли половину лица Афанасьевой. Но основной удар принял ее муж. Третий кадр: Ольга Усова, 36-летняя стоматологиня, и ее подруга Ирина Саламатенко, которые случайно проходили мимо в только что открывшемся спортзале, когда в них попала ракета", — написала Джейми Ли Кертис в инстаграме.
Джейми Ли Кертис поддержала украинцев: смотрите фото и видео
В последний раз Джейми Ли Кертис снялась в следующих фильмах:
- "Достать ножи";
- "Хэллоуин убивает";
- "Всё везде и сразу";
- "Хэллоуин. Конец";
- "Бордерлендс".
24 января объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию Оскар. Джейми Ли Кертис номинировали в категории "Лучшая актриса второго плана" за фильм "Всё везде и сразу".
Важно о террористическом ударе России по многоэтажке в Днепре
- Днем 14 января российская ракета попала в девятиэтажку в Днепре. В результате обстрела полностью разрушен подъезд.
- Сотни днепрян помогали спасателям разбирать завалы. В частности, к работе подключились и дети.
- Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в дом попала такая же ракета, какой раньше избивали по торговому центру в Кременчуге. В частности, Х-22.
- Разбирать завалы завершили только 17 января.
- Всего в результате российского террористического удара погибли 46 человек. Шесть из них – дети. Еще 79 человек получили травмы.
- Военному преступнику Олегу Тимошину – командиру 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России – сообщили о подозрении по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Ему грозит пожизненное заключение.