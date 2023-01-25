Зірка у соцмережах показала фото українців та опублікувала їхні історії. Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі загинули 46 людей, шестеро з них – діти.

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Джеймі Лі Кертіс підтримала українців

Зірка "Все завжди і водночас" розповіла, що, попри війну в Україні, життя українців часом протікає майже нормально. Проте в одну мить все може змінитися. Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі акторка назвала "одним із найбільш смертоносних нападів на мирних жителів з перших тижнів війни".

"Загинуло 46 людей, зокрема шестеро дітей, і 80 поранено, це був один із найбільш смертоносних нападів на мирних жителів з перших тижнів війни. Перші два знімки: Ольга Афанасьєва та її чоловік Олег Валовий у лікарні. Коли вдарила ракета, вони сиділи за кухонним столом, вона лівим боком до вікна, він перед ним. Через вибухову хвилю вилетіло вікно, і скло та уламки рознесли половину обличчя Афанасьєвої. Але основний удар прийняв її чоловік. Третій кадр: Ольга Усова, 36-річна стоматологиня, і її подруга Ірина Саламатенко, які випадково проходили повз у спортзал, що тільки-но відкрився, коли в них влучила ракета", — написала Джеймі Лі Кертіс в інстаграмі.

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Востаннє Джеймі Лі Кертіс знялася у таких фільмах:

"Ножі наголо";

"Хелловін вбиває";

"Все завжди і водночас";

"Хелловін. Кінець";

"Бордерлендс".

24 січня оголосили номінантів на 95-у щорічну премію Оскар. Джеймі Лі Кертіс номінували у категорії "Найкраща акторка другого плану" за фільм "Все завжди і водночас".

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