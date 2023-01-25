Звезда "Всё везде и сразу" поддержала украинцев после ракетного удара в Днепре

Американская актриса Джейми Ли Кертис поддержала украинский народ после ракетного удара по жилому дому в Днепре. Трагедия произошла 14 января.

Звезда в соцсетях показала фотографии украинцев и опубликовала их истории. Известно, что в результате ракетного обстрела дома в Днепре погибли 46 человек, шесть из них – дети.

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Джейми Ли Кертис поддержала украинцев

Звезда "Все всегда и одновременно" рассказала, что, несмотря на войну в Украине, жизнь украинцев иногда протекает почти нормально. Однако в мгновение ока все может измениться. Ракетный удар по жилому дому в Днепре актриса назвала "одним из самых смертоносных нападений на мирных жителей с первых недель войны".

"Погибли 46 человек, в том числе шестеро детей, и 80 ранены, это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей с первых недель войны. Первые два снимка: Ольга Афанасьева и ее муж Олег Валовой в больнице. Когда ударила ракета, они сидели за кухонным столом, она левой стороной к окну, он перед ним. Через взрывную волну вылетело окно, и стекло и обломки разнесли половину лица Афанасьевой. Но основной удар принял ее муж. Третий кадр: Ольга Усова, 36-летняя стоматологиня, и ее подруга Ирина Саламатенко, которые случайно проходили мимо в только что открывшемся спортзале, когда в них попала ракета", — написала Джейми Ли Кертис в инстаграме.

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В последний раз Джейми Ли Кертис снялась в следующих фильмах:

"Достать ножи";

"Хэллоуин убивает";

"Всё везде и сразу";

"Хэллоуин. Конец";

"Бордерлендс".

24 января объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию Оскар. Джейми Ли Кертис номинировали в категории "Лучшая актриса второго плана" за фильм "Всё везде и сразу".

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