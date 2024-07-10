Известная американская актриса осудила агрессию России и эмоционально обратилась к диктатору Путину

Американская актриса Джейми Ли Кертис осудила Россию и обратилась к диктатору Путину. Это стало ее ответом на недавние обстрелы в Украине.

В частности на террористическое нападение, которое россияне совершили 8 июля. Актриса выразила свое возмущение действиями России и поддержала украинцев в их борьбе за свободу и независимость.

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Джейми Ли Кертис осудила российскую агрессию

Джейми Ли Кертис опубликовала фото с места происшествия, на котором изображены последствия обстрелов. В своем посте она отметила, что с начала своей карьеры постоянно занимается детскими учреждениями.

Особое впечатление на нее произвели кадры из детской больницы "Охматдет", которую обстреляли оккупанты. Некоторые корпуса полностью разрушены в результате российских обстрелов. Эти фото глубоко растрогали актрису, ведь она понимает, насколько важна медицинская помощь детям, особенно в условиях войны.

Когда бы и где бы ни была мишенью во время боевых действий детская больница, у меня разбито сердце за семьи пациентов и храбрых врачей и медсестер, которые посвятили свою жизнь помощи больным и раненым детям. Позор тебе, Путин,

– написала актриса и добавила несколько фото.

Знаменитость также отметила, что действия России являются настоящим преступлением, за которое нужно наказывать. Она подчеркнула, что атаки на мирных жителей, особенно на детей и медицинские учреждения, недопустимы и противоречат всем международным нормам и принципам гуманности.

Джейми Ли Кертис призвала мировое сообщество не оставаться в стороне и принять меры для привлечения к ответственности тех, кто стоит за этими ужасными действиями.