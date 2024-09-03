Умер знаменитый режиссер сериала "Беверли-Хиллз" Джеймс Даррен

Режиссер культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" Джеймс Даррен отошел в вечность. На момент смерти ему было 89 лет.

Известный своим многогранным талантом, он оставил большой след в мире кино и музыки. Джеймс Даррен умер спокойно во сне в одной из больниц Лос-Анджелеса.

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Умер Джеймс Даррен: что известно

Печальная весть поступила вчера, 2 сентября, и уже вызвала волну сочувствия среди поклонников, коллег и близких актера, которые вспоминают его вклад в мировую культуру.

На прошлой неделе Джеймса Даррена срочно госпитализировали для проведения операции по замене аортального клапана. К сожалению, из-за его критического состояния здоровья врачи не смогли провести необходимое хирургическое вмешательство.

Если честно, это стало настоящим ударом. Мы знали, что он был нездоров, но не ожидали такого развития событий,

– поделился своими переживаниями сын Джеймса Даррена.

Семья покойного режиссера культовой ленты переживает боль по поводу непредсказуемой и тяжелой потери.