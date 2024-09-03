Відомий своїм багатогранним талантом, він залишив великий слід у світі кіно та музики. Джеймс Даррен помер спокійно уві сні в одній із лікарень Лос-Анджелеса.

Дивіться також Як виглядають актори "Гаррі Поттера" у фільмі та у реальному житті: фотопорівняння

Помер Джеймс Даррен: що відомо

Сумна звістка надійшла вчора, 2 вересня, і вже викликала хвилю співчуття серед шанувальників, колег та близьких актора, які згадують його вклад у світову культуру.

Минулого тижня Джеймса Даррена терміново госпіталізували для проведення операції з заміни аортального клапана. На жаль, через його критичний стан здоров'я лікарі не змогли провести необхідне хірургічне втручання.

Якщо чесно, це стало справжнім ударом. Ми знали, що він був нездоровий, але не очікували такого розвитку подій,

– поділився своїми переживаннями син Джеймса Даррена.

Родина покійного режисера культової стрічки переживає біль з приводу непередбачуваної та важкої втрати.