Из "Человека-паука" – в микродраму: странный камбэк Джеймса Франко после громкого скандала

У Джеймса Франко когда-то было практически все, что нужно для блестящей голливудской карьеры: "Человек-паук", "127 часов", "Харви Милк", "Ананасовый экспресс", "Золотой глобус" и даже диплом престижного университета, полученный между съемками.

А затем, как сообщает Variety, его карьера резко пошла на спад. После обвинений в домогательствах и судебного процесса, связанного с его бывшей актерской школой Studio 4, актер практически исчез с большой голливудской сцены. Теперь 48-летний Франко пытается вернуться – и делает это крайне неожиданно: через вертикальный микросериал "Love, Lies & Frank", где ему досталась роль генерального директора рекламного агентства, погрязшего в долгах.

Оборотни, долги и 46 серий по минуте



"Ананасовый экспресс" / Фото imdb



"Love, Lies & Frank" состоит из 46 коротких эпизодов, каждый из которых длится от 40 секунд до двух минут. Франко играет Джимми Фрэнка – подавленного руководителя рекламной компании, у которого миллионные долги.

От "Человека-паука" до вертикального видео

Контраст действительно поразителен. В начале карьеры Франко был одним из тех актеров, которым не приходилось объяснять, кто они такие.

Он прославился после фильма "Чудаки и ботаны", получил "Золотой глобус" за роль Джеймса Дина, сыграл Гарри Озборна в трилогии "Человек-паук", работал с Шоном Пенном в фильме "Милк", а за "127 часов" получил номинацию на "Оскар". Позже были комедии с Сетом Рогеном, режиссура "Катастрофического артиста" и еще один "Золотой глобус".

Поэтому смотреть на такого актера в микродраме, где вся история рассказывается по минуте на вертикальном экране смартфона, действительно несколько сюрреалистично.

За плечами Франко – серьезный скандал

Его исчезновение из большого Голливуда не было случайностью. В 2014 году 17-летняя девушка опубликовала сообщения, которые, по ее словам, Франко отправлял ей, пытаясь убедить ее прийти к нему в отель, зная о ее возрасте.

В 2018 году, на волне #MeToo, несколько женщин обвинили Франко в неправомерных действиях в его бывшей актерской школе Studio 4. Это в конечном итоге привело к коллективному иску и многомиллионному урегулированию в 2021 году. Сам Франко признавал такие отношения со своими студентками и рассказывал, что проходил лечение от сексуальной зависимости, но не признавал обвинений в эксплуатации или неправомерном поведении.

Но есть еще "Рэмбо"

И здесь становится интереснее. В 2026 году стало известно, что Франко получил небольшую роль в будущем приквеле франшизы "Рэмбо", где сыграют Ноа Сентинео и Дэвид Харбор. Премьера запланирована на 2027 год, и это станет для Франко первым большим студийным проектом за несколько лет.

Такие скандалы – не редкость для Голливуда. Недавно в него попала другая голливудская звезда – Джаред Лето.