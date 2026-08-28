А потім, як повідомляє variety, кар'єра різко покотилась до низу. Після звинувачень у домаганнях та судового процесу навколо його колишньої акторської школи Studio 4 актор практично зник із великого голлівудського поля. Тепер 48-річний Франко намагається повернутися – і робить це вкрай несподівано: через вертикальний мікросеріал Love, Lies & Frank, де йому дісталася роль генерального директора рекламного агентства, який загруз у боргах.

Перевертні, борги та 46 серій по хвилині



"Ананасовий експрес" / Фото imdb



Love, Lies & Frank складається з 46 коротких епізодів, кожен триває від 40 секунд до двох хвилин. Франко грає Джиммі Френка – пригніченого керівника рекламної компанії, який має мільйонні борги.

Від "Людини-павука" до вертикального відео

Контраст справді вражає. На початку кар'єри Франко був одним із тих акторів, яким не доводилося пояснювати, хто вони такі.

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Він прославився після "Диваків і ботанів", отримав "Золотий глобус" за роль Джеймса Діна, зіграв Гаррі Озборна у трилогії "Людина-павук", працював із Шоном Пенном у "Мілку", а за "127 годин" отримав номінацію на "Оскар". Пізніше були комедії із Сетом Рогеном, режисура "Катастрофічного артиста" та ще один "Золотий глобус".

Тому дивитися на такого актора в мікродрамі, де вся історія розповідається по хвилині на вертикальному екрані смартфона, справді дещо сюрреалістично.

За плечима Франко – серйозний скандал

Його зникнення з великого Голлівуду не було випадковістю. У 2014 році 17-річна дівчина опублікувала повідомлення, які, за її словами, Франко надсилав їй, намагаючись переконати її прийти до нього в готель, знаючи про її вік.

У 2018 році, на хвилі #MeToo, кілька жінок звинуватили Франко в неправомірних діях у його колишній акторській школі Studio 4. Це зрештою призвело до колективного позову та багатомільйонного врегулювання у 2021 році. Сам Франко визнавав такі стосунки зі своїми студентками та розповідав, що проходив лікування від інтимної залежності, але не визнавав звинувачень у експлуатації чи неправомірній поведінці.

Але є ще "Рембо"

І тут стає цікавіше. У 2026 році стало відомо, що Франко отримав невелику роль у майбутньому приквелі франшизи "Рембо", де зіграють Ноа Сентінео та Девід Гарбор. Реліз запланований на 2027 рік, і це стане для Франко першим великим студійним проєктом за кілька років.

Такі скандали не рідкість для Голлівуду. Недавно в нього потрапила інша голлівудська зірка Джаред Лето.