Режиссер пошутил, сказав, что Ангела Меркель занимается косплеем.

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Согласитесь, фотография действительно демонстрирует невероятную схожесть: постановка кадра, взаимодействие птиц с Харли Квинн и Ангелой Меркель.



Харли Квинн с птичками / Фото из твиттера Джеймса Ганна



Ангела Меркель с птичками / Фото из твиттера Джеймса Ганна

Кто такая Харли Квинн

Харли Квинн – любовница Джокера и один из врагов Бэтмена. Персонаж впервые появился в "Бэтмене" в 1992 году в качестве стажера психиатра в больнице Аркхема в Готэм-Сити. Она демонстрирует типичное асоциальное поведение и страдает истерическим расстройством личности из-за чрезмерной эмоциональности и доверчивости.

После фильма "Хищные птицы" в 2016 году, Марго Робби сыграла в двух частях ленты Джеймса Ганна "Отряд самоубийц". По сюжету заключенная Харли попадает во дворец нового диктатора Корто Мальтезе, который имеет к ней симпатию. Однако, перед тем, как покончить с ним, Харли познакомилась с попугаями. Создать образ Харли Квинн для Джеймса Ганна было большой честью. Он по-прежнему занимается его развитием, не забывая о его корнях.

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Что известно об "Отряде самоубийц 2": интересные факты

Премьера состоялась в августе 2021 года. Лента получила много одобрительных отзывов. По новому сюжету, всех пожизненно заключенных преступников отправляют на новое задание – как отряд бесстрашных солдат, которым нечего терять. Поэтому врагам и всем подонкам стоит бояться нашествия этих кровавых воинов, которые одержат победу любой ценой;

The Hollywood Reporter сообщили, что после того, как Марго Робби прочитала сценарий "Отряда самоубийц 2", она была рада узнать, что у руля будет Джеймс Ганн. Робби играет роль неудержимой Харли Квинн в третий раз, учитывая проект DC "Хищные птички";

"Отряд самоубийц 2" получил рейтинг Certified Fresh и 90% на Rotten Tomatoes.

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