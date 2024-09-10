Голос Джеймса Эрл Джонса был одним из самых известных. За свою долгую карьеру он получил премию "Тони", две премии "Эмми", почетную премию "Оскар" и "Грэмми".

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Умер культовый актер Джеймс Эрл Джонс

В понедельник, 9 сентября, остановилось сердце 93-летнего культового актера и гения озвучивания Джеймса Эрл Джонса. Более 70 лет баритон актера очаровывал зрителей во всем мире. Часто невероятный голос Джонса затмевал его актерскую карьеру. Впрочем, это не помешало ему получить самые престижные награды.

Джонс дебютировал на Бродвее в конце 1950-х годов в спектакле "Восход солнца в Кампобелло". Впоследствии начал карьеру в кинематографе, однако получал эпизодические роли. Настоящую славу ему принесла роль Дарта Вейдера в фильме "Звездные войны". После того, как невероятный голос покорил Голливуд, Джонса начали приглашать на известные ленты.

За свою карьеру Джонс озвучил десятки фильмов и мультфильмов. Кроме Дарта Вейдера, Джонс был голосом Муфасы в мультфильме "Король Лев", озвучивал мультсериал "Гарфилд и его друзья", телесериалы "Закон и порядок", "Доктор Хаус", "Теория большого взрыва" и множество других. Он принимал участие в различных телепередачах, играл в театре.

За свой невероятный голос и профессионализм Джонс получил немало наград. Так, в 2012 году он получил "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, Золотой глобус – за лучший дебют актера, дважды получал "Эмми" и "Тони". Также он получил премию Гильдии киноактеров США.