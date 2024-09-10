Голос Джеймса Ерл Джонса був одним з найвідоміших. За свою довгу кар'єру він отримав премію "Тоні", дві премії "Еммі", почесну премію "Оскар" і "Ґреммі".

Дивіться також Помер заслужений артист України Валерій Бассель, який знявся у понад 60 фільмах і серіалах

Помер культовий актор Джеймс Ерл Джонс

У понеділок, 9 вересня, зупинилося серце 93-річного культового актора та генія озвучування Джеймса Ерл Джонса. Понад 70 років баритон актора зачаровував глядачів у всьому світі. Часто неймовірний голос Джонса затьмарював його акторську кар'єру. Втім, це не завадило йому отримати найпрестижніші нагороди.

Джонс дебютував на Бродвеї наприкінці 1950-х років у виставі "Схід сонця в Кампобелло". Згодом почав кар'єру в кінематографі, однак отримував епізодичні ролі. Справжню славу йому принесла роль Дарта Вейдера у фільмі "Зоряні війни". Після того, як неймовірний голос підкорив Голлівуд, Джонса почали запрошувати на відомі стрічки.

За свою кар'єру Джонс озвучив десятки фільмів та мультфільмів. Окрім Дарта Вейдера, Джонс був голосом Муфаси у мультфільмі "Король Лев", озвучував мультсеріал "Гарфілд та його друзі", телесеріали "Закон і порядок", "Доктор Хаус", "Теорія великого вибуху" і безліч інших. Він брав участь у різних телепередачах, грав у театрі.

За свій неймовірний голос та професіоналізм Джонс отримав чимало нагород. Так, у 2012 році він отримав "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі, Золотий глобус – за найкращий дебют актора, двічі здобував "Еммі" та "Тоні". Також він отримав премію Гільдії кіноакторів США.