Умер актер Джеймс Каан – звезда легендарного фильма "Крестный отец"

Знаменитый американский актер Джеймс Каан, большую популярность которому принесли такие фильмы как "Крестный отец", "Мизери" и "Мост слишком далеко", скончался в Лос-Анджелесе. Звезде было 82 года.

Семья актера сообщила, что Джеймс Каан скончался вечером 6 июля. "С большой грустью сообщаем вам о смерти Джеймса. Семья ценит ваше проявление любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать нашу частную жизнь в это тяжелое время", – говорится в заявлении семьи.

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Умер Джеймс Каан

Джеймс Каан ушел из жизни в возрасте 82 лет в США. Голливудские коллеги актера почтили память Каана в четверг, 7 июля.

"Джеймс Каан. Очень любил его. Всегда хотел походить на него. Я так счастлив, что познакомился с ним. Никогда не переставал смеяться, когда был рядом с этим человеком. Его фильмы были лучшими из лучших . Нам всем его ужасно не хватать. Думаю о его семье и посылаю ему свою любовь", – сказал Адам Сендлер, работавший с Кааном над комедией 2012 года "Мой пацан".

. Нам всем его ужасно не хватать. Думаю о его семье и посылаю ему свою любовь", – сказал Адам Сендлер, работавший с Кааном над комедией 2012 года "Мой пацан". "Потеря Рэя Лиотты и Джеймса Каана с разницей в несколько месяцев просто говорит мне о том, что Бог там снимает ужасно гангстерский фильм", – прокомментировал комик Джонни Тейлор-младший.

"Очень грустно слышать новости о том, что Джеймс Каан умер. Приятно знать его и называть его другом ", – отметил актер Гэри Синиз.

", – отметил актер Гэри Синиз. "Джеймс так поддерживал Фонд Гэри Синиза и мою работу с нашими ветеранами. Его не будет хватать. Спасибо, мой друг. Почивай с миром. Да благословит тебя Бог", – продолжил Гэри.

Причины смерти семья не сообщила.

Фильмография актера

Каан родился в 1940 году в Бронксе, районе Нью-Йорка, в семье еврейских иммигрантов. Его отец был мясником. Он играл в футбол в штате Мичиган, а позже начал изучать актерское мастерство, будучи студентом Университета Гофстра, где одним из его одноклассников был режиссер "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола.

Сыграв в нескольких пьесах на Бродвее и за его пределами, Каан переехал в Лос-Анджелес в начале 1960-х, чтобы начать карьеру в кино. Коппола дал ему одну из своих первых ролей – бродягу в драме 1969 года "Люди дождя".

Впервые Каан прославился, когда сыграл полузащитника "Чикаго Беарз" Брайана Пикколо в "Песни Брайана", широко популярном телефильме 1971 года. В неистовой картине рассказывается о реальной битве Пикколо с неизлечимой формой рака, а также о межрасовой дружбе между Пикколо и темнокожим товарищем из команды Гейлом Сейерсом.



Джеймс Каан в "Песне Брайана" / Кинориум

Его следующий фильм, "Крестный отец" 1972 года, сделал Каана звездой. Каан сыграл роль зажигательного Сонни Корлеоне, старшего из трех сыновей мафиози Вито Корлеоне, застреленного гангстерами. В интервью 2021 для CBS Sunday Morning Каан сказал, что он создал образ Сонни на основе покойного комика Дона Риклза. Эта роль принесла ему номинацию на Оскар. Каан также появился в воспоминаниях в "Крестном отце 2".



Джеймс Каан в "Крестном отце 2" / Кинориум

Актер также был известен по ролям крутых парней в таких фильмах, как "Вор" и "Роллербол", но сыграл чувственную роль в фильме "Мизери", адаптации Стивена Кинга в 1990 году о кротком писателе любовных романов, которого держал в плену одержимый фанат.



Джеймс Каан в "Мизере" / Кинориум

Нельзя обойти вниманием фильм "Эльф" 2003 года, где Джеймс сыграл похожего на Скруджа отца Вилла Феррелла, трудоголика, издателя детских книг, который был недоволен, узнав, что у него есть ненормально веселый взрослый сын, носящий эльфийскую одежду, костюм и поливает спагетти кленовым сиропом.



Джеймс Каан в "Эльфе" / Кинориум

Другие памятные фильмы Каана

Интересные роли актер сыграл в вестерне Говарда Хоукса "Эльдорадо", фильме "Игрок" Джеймса Тобака и ленте "Мост слишком далеко" о Второй мировой войне.

В 1992 году он появился на телевидении в драме "Лас-Вегас" и в детективном сериале "Гавайи 5.0" вместе со своим сыном Скоттом Кааном.

Недавно актер Дамиан Конрад-Дэвис сыграл Каана в "Предложении", мини-сериале Paramount+2022 о создании "Крестного отца".

Напомним, в начале июля в возрасте 94 лет скончался актер Джо Теркел, звезда фильмов "Сияние" и "Бегущий по лезвию".