Не "Люди Икс": Джеймс Макэвой назвал единственный фильм, который до сих пор регулярно приносит ему деньги

Как сообщает Entertainment Weekly, 47-летний актер рассказал о своих доходах в подкасте "Happy Sad Confused".

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Какой фильм до сих пор приносит деньги Джеймсу Макэвою

По словам актера, он редко получает существенные дополнительные выплаты за предыдущие киноработы. Иногда приходят чеки на несколько сотен фунтов, а иногда – на жалкие 25 центов.

Макэвой даже пошутил, что отправить такой чек по почте обходится дороже, чем получить деньги.

Единственным фильмом, который стабильно приносит ему доход, оказался психологический триллер "Сплит" режиссера М. Найта Шьямалана.

"Сплит" / Фото imdb



Лента с бюджетом всего в 9 миллионов долларов собрала в мировом прокате около 278 миллионов. По словам Макэвоя, первые дополнительные выплаты он получил уже после дебютного уик-энда.

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Напомним, в "Сплите" актер сыграл мужчину с диссоциативным расстройством идентичности, воплотив сразу несколько разных личностей.

Макэвой также похвалил Шьямалана за тщательную подготовку к съемкам и умение работать с небольшими бюджетами. Этот опыт он использовал при создании своего режиссерского дебюта.

Ранее актер рассказал о страшном случае из своей жизни, из-за которого он едва не погиб.