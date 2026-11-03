Не "Люди Ікс": Джеймс Макевой назвав єдиний фільм, який досі регулярно приносить йому гроші

Як повідомляє Entertainment Weekly, про свої заробітки 47-річний актор розповів у подкасті Happy Sad Confused.

Adv

популярні відео

Який фільм досі приносить гроші Джеймсу Макевою

За словами актора, він рідко отримує суттєві додаткові виплати за попередні кінороботи. Іноді надходять чеки на кілька сотень фунтів, а інколи – на жалюгідні 25 центів.

Макевой навіть пожартував, що відправити такий чек поштою коштує дорожче, ніж отримати гроші.

Єдиним фільмом, який стабільно приносить йому дохід, виявився психологічний трилер "Спліт" режисера М. Найта Ш'ямалана.

"Спліт" / Фото imdb



Стрічка з бюджетом лише 9 мільйонів доларів зібрала у світовому прокаті близько 278 мільйонів. За словами Макевоя, перші додаткові виплати він отримав уже після дебютного вікенду.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, у "Спліті" актор зіграв чоловіка з дисоціативним розладом ідентичності, втіливши одразу кілька різних особистостей.

Макевой також похвалив Ш'ямалана за ретельну підготовку до знімань і вміння працювати з невеликими бюджетами. Цей досвід він використав під час створення власного режисерського дебюту.

Раніше актор розповів про страшний випадок з життя, через який ледь не загинув.