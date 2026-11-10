Говорим, что осталось полчаса, а у них еще два, – братья Фелпс о шоу "Волшебники выпечки", розыгрышах в стиле Уизли и "Гарри Поттере"

Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие Фреда и Джорджа Уизли в фильмах о Гарри Поттере, в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказали о закулисье нового сезона "Волшебников выпечки", розыгрышах участников, влиянии культовых ролей на их жизнь и магии, которая не исчезает даже спустя 25 лет.

Фред и Джордж Уизли запомнились зрителям "Гарри Поттера" своим чувством юмора, любовью к проделкам и способностью превратить даже самую серьезную ситуацию в приключение. Похоже, за 25 лет Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие знаменитых близнецов, не утратили эту черту. Теперь они подшучивают над профессиональными кондитерами, которые соревнуются за звание лучших в волшебном кулинарном мире.

Третий сезон шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" (Harry Potter: Wizards of Baking) стартовал 4 ноября в США, а в Украине выходит с 8 ноября. Сезон посвящен 25-летию первого фильма о юном волшебнике. Команды кондитеров, каждая из которых представляет один из факультетов Хогвартса, воссоздают сцены из всех семи историй в огромных съедобных композициях.

24 Канал пообщался с Джеймсом и Оливером Фелпс о том, действительно ли слизеринцы ведут себя как слизеринцы, как актеры разыгрывают участников шоу, что они поняли о феномене "Гарри Поттера" через четверть века и какие секреты домашнего уюта советуют украинцам.

Почему "Волшебников выпечки" смотрят даже те, кто не любит "Гарри Поттера"

В чем секретный ингредиент шоу, который помогает превращать обычных зрителей в поклонников мира Гарри Поттера?

Оливер: Самое интересное в нашем шоу то, что оно объединяет два совершенно разных мира. С одной стороны – вселенная Гарри Поттера, а с другой – выпечку, творчество и невероятное мастерство кондитеров. Когда ты наблюдаешь за лучшими в своем деле, за тем, как они создают из ничего удивительные композиции, это само по себе захватывает. Совершенно не обязательно быть большим поклонником "Гарри Поттера", чтобы оценить шоу и мастерство, которые стоят за этими работами.

И дело не только в размерах композиций или мелких деталях. Важен также вкус. В конце концов, это кулинарное шоу, поэтому изделия должны быть не только красивыми, но и вкусными. Наблюдать за тем, что создают кондитеры и их помощники, просто невероятно.

Джеймс: А я бы добавил, что кондитеры очень увлечены – и своим ремеслом, и Поттером, ведь они тоже фанаты. Помните первый эпизод сезона, где есть камин, из которого вылетают все эти письма?

Некоторые, наверное, и не догадывались, что такое можно сделать из торта. Это будоражит воображение каждого.

А может ли шоу помочь новому поколению открыть для себя "Гарри Поттера"?

Оливер: Думаю, да. Наверное, есть люди, которые никогда не видели ни одного фильма о Гарри Поттере, посмотрят шоу и подумают: "Начну-ка я их смотреть". Это круто, что сериал объединяет одно с другим.

"Все становятся немного слизеринцами": как соревнуются факультеты Хогвартса

В 3-м сезоне между собой соревнуются четыре факультета Хогвартса. Стали ли участники на самом деле вести себя в соответствии с характером своих факультетов? Например, команда Слизерина была особенно… слизеринской?

Джеймс: Знаете, думаю, у каждого из них действительно были определенные черты характера, присущие их факультетам.

Кто меня действительно рассмешил – так это Мико из Слизерина. Я заметил, что у него есть такая немного зловещая сторона, но в забавном смысле. Вы можете заметить, как он что-то замышляет, особенно когда думает, что за ним никто не наблюдает. И от этого становится еще смешнее. Но что действительно здорово: они соревнуются, подглядывают, что делают другие команды, а после завершения заданий искренне радуются успехам соперников. Будто хотят, чтобы все выступили как можно лучше. Думаю, это повышает и их собственную планку.

А вы, как ведущие, помогаете участникам проявлять черты характера, о которых они, возможно, раньше даже не задумывались?

Оливер: Не совсем. Мы стараемся дать им возможность самим проявить себя. Не хотим вкладывать им в уста какие-то слова или навязывать определенное поведение. Но бывают испытания, когда победители предыдущего задания получают преимущество в следующем. Например, они могут помешать другой команде что-то сделать. И когда мы говорим им: "Кстати, вы можете помешать другой команде что-то сделать", – удивительно, как они все становятся немного слизеринцами и очень этому радуются.

Никто не говорит: "О нет, мы не хотим иметь преимущество над соперниками".



"Волшебники выпечки", 3-й сезон – Джеймс и Оливер Фелпс снова ведут шоу, а участников разделили на общежития / Фото Food Network

Где смотреть шоу онлайн: каждое воскресенье в 23:40 на канале TLC через ваш OTT-сервис. Если вы пропустили какие-то эпизоды, то можете посмотреть их на HBO Max.

Трейлер третьего сезона шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки": смотрите видео онлайн

"Узник Азкабана" или "Кубок огня"? "Гарри Поттер" 25 лет спустя и розыгрыши Уизли

Новый сезон обращается к различным историям из мира "Гарри Поттера". Какая из них, по вашему мнению, была самой особенной для участников?

Джеймс: Думаю, для каждого это была своя история. Наверное, как и у вас, у каждого есть воспоминания, связанные с просмотром конкретного фильма или чтением определенной книги. Было очень приятно слушать истории самих кондитеров. В такие моменты ты видишь в них не просто профессионалов, а обычных людей с личными воспоминаниями. Они рассказывали, почему им нравилась та или иная история, с каким персонажем они себя ассоциировали и почему хотели отразить именно эти чувства в своей кондитерской работе.

В Украине, например, много поклонников "Гарри Поттера и узника Азкабана". Заметили ли вы, что участники особенно бурно реагировали на какую-то конкретную часть франшизы?

Джеймс: Мне кажется, эпизод, посвященный "Кубку огня", четвертому фильму, вызвал у многих особый восторг. Наверное, потому что он довольно сильно отличается от других частей. Там происходит Тримагический турнир. Появляются новые персонажи. Думаю, именно поэтому многие участники так обрадовались этому испытанию.

Кстати, кто из вас подгоняет участников, а кто – отвечает за шутки?

Оливер: Мы оба любим пошутить. Иногда мы даже немного разыгрываем участников. Например, иногда объявляем им ложное время: "О, у вас осталось всего полчаса"! Хотя на самом деле у них впереди еще примерно два часа. Просто чтобы немного держать их в тонусе. Но в этом и прелесть нашей работы. Мы можем пошутить с участниками, немного разрядить атмосферу и помочь им расслабиться.

В ноябре этого года исполняется 25 лет со дня выхода первого фильма о Гарри Поттере. Помогли ли вам "Волшебники выпечки" понять что-то о влиянии этой истории, чего вы не осознавали, когда были подростками?

Оливер: Думаю, когда мы снимались, особенно в первом фильме, я вообще не представлял, сколько людей по всему миру будут его смотреть и при каких обстоятельствах это будет происходить. Нам посчастливилось работать в этом сериале с людьми, которые много путешествовали или приехали из разных уголков мира. Они рассказывали, как смотрели "Гарри Поттера" в своих родных странах, на свиданиях или вместе с семьями. И это, пожалуй, одна из самых интересных вещей в нашей нынешней работе – слышать такие истории. Ведь когда ты снимаешься в фильме, то не думаешь обо всем этом. Ты просто снимаешь кино.

А теперь у нас есть возможность увидеть другую сторону этой истории – узнать, как люди смотрели наши фильмы и какое место они заняли в их жизни. И это действительно круто!

Джеймс, на одной из фан-конвенций в Париже вы рассказывали, что роль Фреда помогла вам выйти из своей скорлупы. Оливер, а изменила ли вас роль Джорджа Уизли? И стало ли что-то от персонажей частью вас обоих?

Оливер: В некоторой степени это действительно повлияло на меня. Люди часто ожидают, что ты будешь постоянно веселым и жизнерадостным, как твой персонаж. И в определенном смысле это даже помогает быть более открытым по отношению к другим. Мне стало проще подходить к людям, общаться с ними. Неважно, кто это. Ты можешь просто подойти и завязать разговор. А в шоу мы просто можем быть собой. Мы хотим, чтобы у всех все получилось, поэтому подбадриваем участников.

Я вас понимаю. Когда ты застенчив, не так просто стать открытым. Годы актерской работы помогают?

Джеймс: Безусловно! Когда у тебя есть выбор – сделать это или потерять работу, становится намного проще! Это действительно помогло. И знаете, что интересно? Я рассказал об этом нескольким людям. А потом они говорили мне, что смотрели подобные интервью, вдохновились, решили немного больше подтолкнуть себя, попробовать что-то новое и даже получили от этого удовольствие.

Немного магии для украинцев

В Украине у многих семей есть традиция смотреть фильмы о Гарри Поттере во время зимних праздников. И еда – важная часть этой атмосферы. Каким своим любимым кулинарным секретом вы могли бы поделиться с украинцами, чтобы дома сразу стало уютнее и немного волшебнее?

Оливер: Хороший традиционный британский воскресный ужин! Например, запеченная говядина, жареный или запеченный картофель, йоркширский пудинг. Что-то теплое, сытное. И обязательно подлива! Что еще должно быть? Кажется, это все.

Оба: А, конечно, еще овощи.

Джеймс: А я, как настоящий британец, выбрал бы чашку чая, заваренного в настоящем чайнике. Мне кажется, что из чайника он вкуснее. А чтобы создать уютную атмосферу, я обычно просто включаю лампу в углу комнаты. Такие мелочи помогают расслабиться. И еще у меня есть традиция: в воскресенье вечером я читаю книгу. Можно просто отдохнуть, успокоиться и хотя бы ненадолго отвлечься от всего, что происходит вокруг.

Интервью с Джеймсом и Оливером Фелпс: смотрите видео онлайн