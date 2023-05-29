Жюстин Триет стала третьей женщиной, получившей главный приз Каннского кинофестиваля за всю его историю. Золотую пальмовую ветвь режиссеру вручила 85-летняя актриса Джейн Фонда.

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Джейн Фонда швырнула награду Каннского фестиваля в лауреатку

Когда Жюстин Триет ушла со сцены, Джейн Фонда поняла, что оставила папирус, на котором была записана ее победа на фестивале. Актриса отреагировала спонтанно: она взяла папирус и бросила ей прямо в голову. Курьезный момент попал на видео, хотя Жюстин Триет даже не заметила, что произошло на сцене. Папирус быстро подняли с пола и вручили Жустин Трие.

Пользователи твитера отреагировали по-разному: кто-то назвал Фонду "королевой" с удивительной решительностью, а другой "тупой демократкой", утверждая, что феминистке неуместно бросать награду в голову лауреатке Каннского кинофестиваля. Однако большинство комментариев все же были смешными и положительными.

Напомним, Жюстин Триет победила на Каннском кинофестивале 2023 года с фильмом "Траектория падения" (Anatomie d'une chute) и рассказывает историю немецкой писательницы, мужчина которой загадочно погиб, упав со скалы. Женщину подозревают в убийстве, но сын писательницы, который является единственным свидетелем трагедии и имеет недостаток зрения, начинает сомневаться в вине матери.

"Траектория падения": смотрите трейлер