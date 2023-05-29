Жюстін Трієт стала третьою жінкою, яка отримала головний приз Каннського кінофестивалю за всю його історію. Золоту пальмову гілку режисерці вручила 85-річна акторка Джейн Фонда.

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Джейн Фонда жбурнула нагороду Каннського фестивалю в лауреатку

Коли Жюстін Трієт пішла зі сцени, Джейн Фонда зрозуміла, що залишила папірус, на якому було записано її перемогу на фестивалі. Акторка відреагувала спонтанно: вона взяла папірус і кинула їй просто в голову. Курйозний момент потрапив на відео, хоч Жюстін Трієт навіть не помітила, що сталося на сцені. Папірус швидко підняли з підлоги та вручили Жустін Тріє.

Користувачі твітеру відреагували по-різному: хтось назвав Фонду "королевою" з дивовижною рішучістю, а інший "тупою демократкою", стверджуючи, що феміністці недоречно кидати нагороду в голову лауреатці Каннського кінофестивалю. Однак, більшість коментарів все ж були смішними й позитивними.

Нагадаємо, Жюстін Трієт перемогла на Каннському кінофестивалі 2023 з фільмом "Траєкторія падіння" (Anatomie d'une chute) і розповідає історію німецької письменниці, чоловік якої загадково загинув, впавши зі скелі. Жінку підозрюють у вбивстві, але син письменниці, який є єдиним свідком трагедії й має ваду зору, починає сумніватися у вині матері.

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