Престижную награду Золотая пальмовая ветвь получила француженка Жюстин Трие. Как сообщает 24 Канал, она стала третьей женщиной, получившей главный приз Каннского кинофестиваля за всю его историю.

Победители 76-го Каннского кинофестиваля 2023

Фильм, принесший победу Жюстин Трие, называется "Траектория падения" (Anatomie d'une chute) и рассказывает историю немецкой писательницы, муж которой загадочно погиб, упав со скалы. Женщину подозревают в убийстве, но сын писательницы, который является единственным свидетелем трагедии и имеет недостаток зрения, начинает сомневаться в вине матери.

"Траектория падения": смотрите трейлер

Второй важной наградой, гран-при фестиваля, была отмечена военная драма "Зона интересов" режиссера Джонатана Глейзера.

Больше победителей:

Лучший режиссер – Чан Ань Хунг, "Страсть Добавлена Буффана" (The Pot-au-Feu);

– Чан Ань Хунг, "Страсть Добавлена Буффана" (The Pot-au-Feu); Приз жюри – "Опавшие листья" (Kuolleet lehdet) Аки Каурисмяки;

– "Опавшие листья" (Kuolleet lehdet) Аки Каурисмяки; Лучшая мужская роль – Кодзи Якусьо – "Идеальные дни" (Perfect Days);

– Кодзи Якусьо – "Идеальные дни" (Perfect Days); Лучшая женская роль – Мерве Диздар – "О сухих травах" (About Dry Grasses);

– Мерве Диздар – "О сухих травах" (About Dry Grasses); Лучший сценарий – Иуди Сакамото, "Монстр" (Kaibutsu);

– Иуди Сакамото, "Монстр" (Kaibutsu); "Золотая камера" за лучший дебют – Антонета Аламат Кусианович, "Мурина" (Murina).

Напомним, фильмом-открытием кинофестиваля этого года была историческая драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), главную роль в которой сыграл Джонни Депп. Кроме этого, в программе были следующие фильмы:

"Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе;

"Индиана Джонс и реликвия судьбы" Джеймса Мангольда;

"Город астероидов" Веса Андерсона.

Также на Каннском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Откуда куда" (In the Rearview) польского режиссера Мачека Хамела, рассказывающего об украинских беженцах после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. В конкурсе короткометражных фильмов показали фильм "Как это было" (As it was) украинского режиссера Анастасии Солоневич и польского режиссера Дамьяна Коцура.