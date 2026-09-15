И если кажется, что карьера Фонды началась с кино, то это не так. Сначала были модельные съемки, обложка Vogue, а уже потом – Голливуд, "Барбарелла" и статус секс-символа целой эпохи. 24 Канал рассказывает о том, как актриса выглядела в молодости.

Как Джейн Фонда выглядела в молодости



Джейн Фонда в молодости / Фото Associated Press



В молодости Джейн Фонда обладала тем самым типом внешности, который в Голливуде 60-х называли почти беспроигрышным: большие глаза, четкие брови, выразительные скулы и светлые объемные волосы.

На ранних фото она выглядит очень по-разному. В конце 50-х – сдержанная, с аккуратными прическами и минимальным макияжем. В 60-х образ стал смелее: пышные волосы, густые стрелки, короткие платья и высокие сапоги.



Джейн Фонда в молодости / Фото Associated Press



Особенно узнаваемой Фонда стала после "Барбареллы". Тогда ее образ был максимально эффектным: длинные волосы с большим объемом, яркий макияж и футуристические костюмы. Фактически так ее и запомнили как одного из секс-символов 60-х.



Джейн Фонда в молодости / Фото Associated Press



В 70-х актриса снова резко изменилась – обрезала волосы, отказалась от чрезмерного гламура и перешла к более естественному образу. Поэтому на архивных фото Фонда выглядит так, будто каждое десятилетие у нее была новая версия себя.

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А как 50 лет назад выглядела другая известная голливудская звезда? Вы будете поражены.