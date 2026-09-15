І якщо здається, що кар'єра Фонди почалася з кіно, то ні. Спочатку були модельні зйомки, обкладинка Vogue, а вже потім – Голлівуд, "Барбарелла" і статус секс-символу цілої епохи. 24 Канал розповідає про те, як акторка виглядала в молодості.

Як Джейн Фонда виглядала у молодості



Джейн Фонда у молодості / Фото Associated Press



У молодості Джейн Фонда мала той самий тип зовнішності, який у Голлівуді 60-х називали майже безпрограшним: великі очі, чіткі брови, виразні вилиці та світле об'ємне волосся.

На ранніх фото вона виглядає дуже по-різному. Наприкінці 50-х – стримана, з акуратними укладками та мінімальним макіяжем. У 60-х образ став сміливішим: пишне волосся, густі стрілки, короткі сукні та високі чоботи.



Джейн Фонда у молодості / Фото Associated Press



Особливо впізнаваною Фонда стала після "Барбарелли". Тоді її образ був максимально ефектним: довге волосся з великим об'ємом, яскравий макіяж і футуристичні костюми. Фактично саме такою її й запам'ятали як одного із секс-символів 60-х.



Джейн Фонда у молодості / Фото Associated Press



У 70-х акторка знову різко змінилася – обрізала волосся, відмовилася від надмірного гламуру й перейшла до більш природного образу. Тож на архівних фото Фонда виглядає так, ніби кожне десятиліття в неї була нова версія себе.

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А як в 50 років тому виглядала інша відома голлівудська зірка. Ви будете вражені.