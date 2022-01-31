Джейсон Момоа сыграет в "Форсаже 10": какой будет роль актера

Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа сыграет в будущем американском боевике режиссера Джастина Лина "Форсаж 10". Американский актер исполняет роль злодея.

Кроме Джейсона Момоа, в картине снимутся Санг Канг, Тайриз Гибсон и Мишель Родригес. Также в продолжении может вернуться героиня Шарлиз Терон. А вот Дуэйн Джонсон в 2021 году подтвердил, что не планирует сниматься в "Форсаже 10".

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"Форсаж 10" является частью франшизы, в которой рассказывается о Доминике Торетто и его товарищах. Вин Дизель ранее комментировал, что на этом фильме "закончится основная мифология цикла". Но это не будет последняя часть франшизы, в "Форсаже 11" история Доминика Торетто логично продолжится.

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Премьера фильма "Форсаж 10" запланирована на 19 мая 2023 года.



Джейсон Момоа / Фото из официального твитера фильма"Форсаж 9"

Напомним, "Форсаж 9" вышел на экраны 17 июня 2021 года. Первые отзывы мировых критиков читайте на Кино 24.