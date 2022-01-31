Окрім Джейсона Момоа, у картині знімуться Санґ Канґ, Тайріз Гібсон та Мішель Родрігес. Також у продовженні може повернутися героїня Шарліз Терон. А ось Двейн Джонсон у 2021 році підтвердив, що не планує зніматися у "Форсажі 10".

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"Форсаж 10" є частиною франшизи, у якій йдеться про Домініка Торетто та його товаришів. Він Дізель раніше коментував, що на цьому фільмі "закінчиться основна міфологія циклу". Але це не буде остання частина франшизи, у "Форсажі 11" історія Домініка Торетто логічно продовжиться.

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Прем'єра фільму "Форсаж 10" запланована на 19 травня 2023 року.



Джейсон Момоа / Фото з офіційного твітера фільму "Форсаж 9"

Нагадаємо, "Форсаж 9" вийшов на екрани 17 червня 2021 року. Про перші відгуки світових критиків читайте на Кіно 24.