Джейсону Стейтему – 59: культовые фильмы с актером, которые держат в напряжении до последней минуты
26 июля Джейсон Стейтем отмечает свой 59-й день рождения. Харизматичный британский актер за свою карьеру успел стать лицом культовых боевиков и криминальных комедий.
24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с участием Джейсона Стейтема, которые вы можете посмотреть вместе с родными и друзьями.
"Карты, деньги, два ствола" (1998)
Культовая криминальная комедия Гая Ричи рассказывает о четырех друзьях, решивших сыграть в карточную игру с опасным лондонским мафиози. После подстроенного проигрыша ребята попадают в огромный долг и должны через неделю найти колоссальную сумму денег. Джейсон Стейтем сыграл Бекона – уличного торговца, который вместе со своей командой попадает в серию бессмысленных и опасных приключений.
"Карты, деньги, два ствола": смотрите трейлер фильма онлайн
"Большой куш" (2000)
Сюжет разворачивается вокруг похищенного бриллианта весом 84 карата, которые пытаются продать в Лондоне. Джейсон Стейтем играет нелегального боксерского промоутера по кличке Турок. Его герой попадает в конфликт с местным криминальным авторитетом Кирпичом из-за бойца Микки, который отказывается проигрывать поединок в раунде. В течение фильма линия Турка пересекается с похождениями грабителей, наемных убийц и нью-йоркского гангстера, ищущих драгоценность.
"Большой куш": смотрите трейлер фильма онлайн
"Перевозчик" (2002)
Главный герой Фрэнк Мартин, которого сыграл Стейтем, работает высокооплачиваемым перевозчиком опасных грузов и строго соблюдает свои три правила. Он никогда не изменяет условия сделки, не спрашивает имен и не смотрит внутрь пакета. Впрочем, однажды груз начинает двигаться, и Фрэнк нарушает собственное табу, обнаруживая в багажнике связанную девушку.
"Перевозчик": смотрите трейлер фильма онлайн
Среди других увлекательных фильмов со Стейтемом:
- "Адреналин" (2006);
- "Ограбление на Бейкер-Стрит" (2008);
- "Неудержимые" (2010);
- "Шпионка" (2015);
- "Гнев человеческий" (2021);
- "Пчеловод" (2024);
- "Профи" (2025);
- "Одинокий" (2026).
Кстати, уже в августе этого года выйдет фильм "Мятеж" с участием Джейсона Стейтема.