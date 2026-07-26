Джейсону Стейтему – 59: культовые фильмы с актером, которые держат в напряжении до последней минуты

26 июля Джейсон Стейтем отмечает свой 59-й день рождения. Харизматичный британский актер за свою карьеру успел стать лицом культовых боевиков и криминальных комедий.

24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с участием Джейсона Стейтема, которые вы можете посмотреть вместе с родными и друзьями.

"Карты, деньги, два ствола" (1998)

Культовая криминальная комедия Гая Ричи рассказывает о четырех друзьях, решивших сыграть в карточную игру с опасным лондонским мафиози. После подстроенного проигрыша ребята попадают в огромный долг и должны через неделю найти колоссальную сумму денег. Джейсон Стейтем сыграл Бекона – уличного торговца, который вместе со своей командой попадает в серию бессмысленных и опасных приключений.

"Карты, деньги, два ствола": смотрите трейлер фильма онлайн

"Большой куш" (2000)

Сюжет разворачивается вокруг похищенного бриллианта весом 84 карата, которые пытаются продать в Лондоне. Джейсон Стейтем играет нелегального боксерского промоутера по кличке Турок. Его герой попадает в конфликт с местным криминальным авторитетом Кирпичом из-за бойца Микки, который отказывается проигрывать поединок в раунде. В течение фильма линия Турка пересекается с похождениями грабителей, наемных убийц и нью-йоркского гангстера, ищущих драгоценность.

"Большой куш": смотрите трейлер фильма онлайн

"Перевозчик" (2002)

Главный герой Фрэнк Мартин, которого сыграл Стейтем, работает высокооплачиваемым перевозчиком опасных грузов и строго соблюдает свои три правила. Он никогда не изменяет условия сделки, не спрашивает имен и не смотрит внутрь пакета. Впрочем, однажды груз начинает двигаться, и Фрэнк нарушает собственное табу, обнаруживая в багажнике связанную девушку.

"Перевозчик": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других увлекательных фильмов со Стейтемом:

"Адреналин" (2006);

"Ограбление на Бейкер-Стрит" (2008);

"Неудержимые" (2010);

"Шпионка" (2015);

"Гнев человеческий" (2021);

"Пчеловод" (2024);

"Профи" (2025);

"Одинокий" (2026).

Кстати, уже в августе этого года выйдет фильм "Мятеж" с участием Джейсона Стейтема.