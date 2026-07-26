24 Канал підготував добірку найкращих фільмів з участю Джейсона Стейтема, які ви можете переглянути разом з рідними і друзями.
"Карти, гроші, два стволи" (1998)
Культова кримінальна комедія Гая Річі розповідає про чотирьох друзів, які вирішили зіграти в карткову гру з небезпечним лондонським мафіозі. Після підлаштованого програшу хлопці потрапляють у величезний борг і мають за тиждень знайти колосальну суму грошей. Джейсон Стейтем зіграв Бекона – вуличного торговця, який разом зі своєю командою потрапляє у серію безглуздих і небезпечних пригод.
"Карти, гроші, два стволи": дивіться трейлер фільму онлайн
"Великий куш" (2000)
Сюжет розгортається навколо викраденого діаманта вагою 84 карати, який намагаються продати в Лондоні. Джейсон Стейтем грає нелегального боксерського промоутера на прізвисько Турок. Його герой потрапляє в конфлікт з місцевим кримінальним авторитетом Цеглою через бійця Міккі, який відмовляється програвати поєдинок у раунді. Протягом фільму лінія Турка перетинається з пригодами грабіжників, найманих убивць та нью-йоркського гангстера, які шукають коштовність.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
"Великий куш": дивіться трейлер фільму онлайн
"Перевізник" (2002)
Головний герой Френк Мартін, якого зіграв Стейтем, працює високооплачуваним перевізником небезпечних вантажів і суворо дотримується своїх трьох правил. Він ніколи не змінює умов угоди, не запитує імен і не дивиться всередину пакунка. Втім, одного разу вантаж починає рухатися, і Френк порушує власне табу, виявляючи у багажнику зв'язану дівчину.
"Перевізник": дивіться трейлер фільму онлайн
Серед інших захопливих фільмів зі Стейтемом:
- "Адреналін" (2006);
- "Пограбування на Бейкер-Стріт" (2008);
- "Нестримні" (2010);
- "Шпигунка" (2015);
- "Гнів людський" (2021);
- "Бджоляр" (2024);
- "Профі" (2025);
- "Самотник" (2026).
До речі, вже в серпні цього року вийде фільм "Заколот" з участю Джейсона Стейтема.