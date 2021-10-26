Подробности сюжета четвертого фильма франшизы "Неудержимые" пока не раскрываются. Режиссером будущей картины выступит Скотт Во ("Need for Speed: Жажда скорости"). Дата премьеры пока не назначена.

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Известно, что вместе со Сталлоне и Стейтемом в фильме снова примут участие следующие актеры:

Дольф Лундгрен,

Меган Фокс,

Энди Гарсиа,

Тони Джа,

50 Cent.

Чем поразили фото Стейтема и Сталлоне

Стейтем и Сталлоне в непринужденных образах позируют на трех фото. Сталлоне одет в розовую рубашку в клетку поверх футболки, тогда как Стейтем в черной кожанке, словно не вышел из образа. На одном из фото Стейтем сидит на мотоцикле, а рядом стоит еще один – итальянской фирмы Ducati. Вероятно, второй мотоцикл принадлежит Сталлоне.



Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема



Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема



Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема