Подробиці сюжету четвертого фільму франшизи "Нестримні" поки що не розкриваються. Режисером майбутньої картини виступить Скотт Во ("Need for Speed: Жага швидкості"). Дата прем'єри поки що не призначена.
До теми Сильний і стильний Джейсон Стейтем: 6 найяскравіших фільмів актора
Відомо, що разом зі Сталлоне та Стейтемом у фільмі знову візьмуть участь такі актори:
- Дольф Лундгрен,
- Меган Фокс,
- Енді Гарсіа,
- Тоні Джа,
- 50 Cent.
Чим вразили фото Стейтема та Сталлоне
Стейтем та Сталлоне у невимушених образах позують на трьох фото. Сталлоне одягнений у рожеву сорочку у клітинку поверх футболки, тоді як Стейтем у чорній шкірянці, наче не вийшов з образу. На одному з фото Стейтем сидить на мотоциклі, а поруч стоїть ще один – італійської фірми Ducati. Ймовірно, другий мотоцикл належить Сталлоне.
Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема
Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема
Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема