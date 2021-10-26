Подробиці сюжету четвертого фільму франшизи "Нестримні" поки що не розкриваються. Режисером майбутньої картини виступить Скотт Во ("Need for Speed: Жага швидкості"). Дата прем'єри поки що не призначена.

До теми Сильний і стильний Джейсон Стейтем: 6 найяскравіших фільмів актора

Відомо, що разом зі Сталлоне та Стейтемом у фільмі знову візьмуть участь такі актори:

Дольф Лундгрен,

Меган Фокс,

Енді Гарсіа,

Тоні Джа,

50 Cent.

Чим вразили фото Стейтема та Сталлоне

Стейтем та Сталлоне у невимушених образах позують на трьох фото. Сталлоне одягнений у рожеву сорочку у клітинку поверх футболки, тоді як Стейтем у чорній шкірянці, наче не вийшов з образу. На одному з фото Стейтем сидить на мотоциклі, а поруч стоїть ще один – італійської фірми Ducati. Ймовірно, другий мотоцикл належить Сталлоне.



Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема



Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема



Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема