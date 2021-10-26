Подробиці сюжету четвертого фільму франшизи "Нестримні" поки що не розкриваються. Режисером майбутньої картини виступить Скотт Во ("Need for Speed: Жага швидкості"). Дата прем'єри поки що не призначена.

До теми Сильний і стильний Джейсон Стейтем: 6 найяскравіших фільмів актора

Відомо, що разом зі Сталлоне та Стейтемом у фільмі знову візьмуть участь такі актори:

  • Дольф Лундгрен,
  • Меган Фокс,
  • Енді Гарсіа,
  • Тоні Джа,
  • 50 Cent.

Чим вразили фото Стейтема та Сталлоне

Стейтем та Сталлоне у невимушених образах позують на трьох фото. Сталлоне одягнений у рожеву сорочку у клітинку поверх футболки, тоді як Стейтем у чорній шкірянці, наче не вийшов з образу. На одному з фото Стейтем сидить на мотоциклі, а поруч стоїть ще один – італійської фірми Ducati. Ймовірно, другий мотоцикл належить Сталлоне.


Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема


Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема


Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема

Що відомо про франшизу "Нестримні"?

Останній фільм 2014 року, розчарував глядачів. Для персонажа Джейсона Стейтема обіцяли відзняли спін-офф, а також окремий фільм із повністю жіночим складом, проте жодному із задуманих проєктів не судилось здійснитись.