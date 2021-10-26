Джейсон Стейтем поделился стильными фото закулисья "Неудержимых 4" с Сильвестром Сталлоне
Источник:инстаграм Джейсона Стейтема
Джейсон Стейтем поделился фотографиями со съемочной площадки фильма "Неудержимые 4". Начало съемок в начале октября 2021 года афишировал Сильвестр Сталлоне.
Подробности сюжета четвертого фильма франшизы "Неудержимые" пока не раскрываются. Режиссером будущей картины выступит Скотт Во ("Need for Speed: Жажда скорости"). Дата премьеры пока не назначена.
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Известно, что вместе со Сталлоне и Стейтемом в фильме снова примут участие следующие актеры:
- Дольф Лундгрен,
- Меган Фокс,
- Энди Гарсиа,
- Тони Джа,
- 50 Cent.
Чем поразили фото Стейтема и Сталлоне
Стейтем и Сталлоне в непринужденных образах позируют на трех фото. Сталлоне одет в розовую рубашку в клетку поверх футболки, тогда как Стейтем в черной кожанке, словно не вышел из образа. На одном из фото Стейтем сидит на мотоцикле, а рядом стоит еще один – итальянской фирмы Ducati. Вероятно, второй мотоцикл принадлежит Сталлоне.
Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема
Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема
Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема
Что известно о франшизе "Неудержимые"?
Последний фильм 2014 года разочаровал зрителей. Для персонажа Джейсона Стейтема обещали отснять спин-офф, а также отдельный фильм с полностью женским составом, однако ни одному из задуманных проектов не суждено было осуществиться.