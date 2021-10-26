Джейсон Стейтем поделился стильными фото закулисья "Неудержимых 4" с Сильвестром Сталлоне

26 октября 2021 , 17:31
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Источник:

инстаграм Джейсона Стейтема

Джейсон Стейтем поделился фотографиями со съемочной площадки фильма "Неудержимые 4". Начало съемок в начале октября 2021 года афишировал Сильвестр Сталлоне.

Подробности сюжета четвертого фильма франшизы "Неудержимые" пока не раскрываются. Режиссером будущей картины выступит Скотт Во ("Need for Speed: Жажда скорости"). Дата премьеры пока не назначена.

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Известно, что вместе со Сталлоне и Стейтемом в фильме снова примут участие следующие актеры:

  • Дольф Лундгрен,
  • Меган Фокс,
  • Энди Гарсиа,
  • Тони Джа,
  • 50 Cent.

Чем поразили фото Стейтема и Сталлоне

Стейтем и Сталлоне в непринужденных образах позируют на трех фото. Сталлоне одет в розовую рубашку в клетку поверх футболки, тогда как Стейтем в черной кожанке, словно не вышел из образа. На одном из фото Стейтем сидит на мотоцикле, а рядом стоит еще один – итальянской фирмы Ducati. Вероятно, второй мотоцикл принадлежит Сталлоне.


Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема


Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема


Джейсон Стейтем со Сильвестром Сталлоне / Фото из инстаграма Джейсона Стейтема
 

Что известно о франшизе "Неудержимые"?


Последний фильм 2014 года разочаровал зрителей. Для персонажа Джейсона Стейтема обещали отснять спин-офф, а также отдельный фильм с полностью женским составом, однако ни одному из задуманных проектов не суждено было осуществиться.
Автор: Богдана Ткачук