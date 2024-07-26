Сегодня, 26 июля, Джейсон Стейтем празднует день рождения. По этому случаю редакция Кино 24 вспоминает три фильма, в которых он проявил себя наиболее ярко.

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"Перевозчик" (2002)

Этот фильм стал настоящей классикой боевиков. Стейтем играет Франка Мартина, профессионального водителя грузовика, который специализируется на транспортировке опасных грузов. Его главный принцип – никогда не менять условия договора. Однако все меняется, когда он получает задание, которое заставляет его нарушить все правила.

"Перевозчик" стал первым крупным хитом Стейтема, который продемонстрировал его умение владеть боевыми искусствами и вождением на самом высоком уровне. Фильм стал стартом его карьеры в Голливуде и оставил по себе яркий след в сердцах поклонников.

"Перевозчик": смотрите трейлер онлайн

"Большой куш" (2000)

Этот фильм Гая Ричи является одной из самых известных криминальных комедий, где Стейтем сыграл одну из главных ролей. Он играет Турка, мелкого преступника, который вместе со своим партнером втягивается в мир нелегальных боксерских поединков и краж бриллиантов.

В этом фильме Стейтем продемонстрировал свой талант в комедийной роли, сочетая его с неповторимой харизмой.

"Большой куш": смотрите трейлер онлайн

"Гнев человеческий" (2021)

В этом фильме Джейсон Стейтем играет загадочного и хладнокровного мужчину по имени Гилл, который работает инкассатором в компании, занимающейся перевозкой крупных сумм денег. Но его истинные мотивы становятся понятными, когда раскрываются детали его прошлого и личной трагедии.

"Гнев человеческий" сочетает в себе элементы триллера и боевика. Игра Стейтема добавляет фильму глубины и драматизма, делая его одним из лучших в его карьере.

"Гнев человеческий": смотрите трейлер онлайн

Эти три фильма являются лишь маленькой частью большого наследия Джейсона Стейтема, но они несомненно показывают, почему он остается одним из величайших звезд современного кино. С нетерпением ждем его новых проектов!