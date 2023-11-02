В переводе поэтическое произведение получило название "Headphones". Смотрите, как актер прочитал стихотворение Жадана и узнайте, как Джек Глисон поддерживает Украину, на сайте 24 Канала.

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Джек Глисон прочитал стихотворение Сергея Жадана

Это первое стихотворение Жадана, опубликованное в печатной и онлайн-версиях The New York Times Magazine. Джек Глисон, очень поддерживающий Украину в борьбе с российской агрессией, зачитал это стихотворение на английском языке.

Джек Глисон поддерживает Украину

Джек Глисон выражает огромную поддержку Украине и поддерживает ее в войне с Россией. В феврале 2023 года актер даже посетил Киев, где был замечен рядом со станцией метро "Арсенальная".

Во время своего визита в Украину Джек Глисон присоединился к ряду благотворительных мероприятий и передал пикап для Вооруженных сил Украины, закупленный британскими волонтерами.

В частности, актер выставил на благотворительный аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона, роль которого он сыграл в сериале "Игра престолов".