У перекладі поетичний твір отримав назву "Headphones". Дивіться, як актор прочитав вірш Жадана та дізнайтесь, як Джек Глісон підтримує Україну, на сайті 24 Каналу.

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Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана

Це перший вірш Жадана, який опублікували у друкованій та онлайн-версіях The New York Times Magazine. Джек Глісон, який дуже підтримує Україну у боротьбі з російською агресією зачитав цей вірш англійською мовою.

Джек Глісон підтримує Україну

Джек Глісон виражає дуже велику підтримку Україні та підтримує її у війні з Росією. У лютому 2023 року актор навіть відвідав Київ, де його помітили поруч зі станцією метро "Арсенальна".

Під час свого візиту до України, Джек Глісон приєднався до ряду благодійних заходів і передав пікап для Збройних сил України, який був закуплений британськими волонтерами.

Зокрема, актор виставив на благодійний аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона, роль якого він зіграв у серіалі "Гра престолів".