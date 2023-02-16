Звезда "Игры престолов" Джек Глисон уже прибыл в Украину – первое фото

Киев впервые посетил ирландский актер, известный по сериалу "Игра престолов", Джек Глисон. В Украине он пробудет до 19 февраля.

В столице Джек проведет несколько мастер-классов и воркшопов по мастерству актера, встретится с украинскими военнослужащими, примет участие в благотворительном собрании средств и аукционах в поддержку ВСУ, а также посетит столичные театры.

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Джек Глисон приехал в Украину

Знаменитость не просто приехала в Украину, Джек вместе с друзьями пригнал пикап для ВСУ. Кроме того, сегодня, 16 февраля, в 12 часов в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках состоится встреча с актером. Все деньги от проданных билетов пойдут на помощь украинской армии.

Также с участием актера и Act lots в 17:00 в театре состоится благотворительный киноинтенсив, на котором англоязычные украинские актеры поработают над сценой из "Игры престолов". Все собранные деньги будут направлены на приобретение грузовика для минометчиков. Киноинтенсив будут транслировать в прямом эфире, присоединиться можно по ссылке.

После этого у Джека запланирована встреча с женой украинского бойца, победившей в лотерее "Кофе с Джеком".

Джек Глисон приехал в Украину / Фото с фейсбук-страницы Екатерины Чепуры

Напомним, Джек Глисон стал широко известен, сыграв ведущую роль Короля Джоффри в популярном сериале "Игра престолов". Чтобы помочь ВСУ, актер также решил выставить на аукцион статуэтку короля Джоффри Баратеона из популярного сериала.

Хочу поддержать Украину в ее борьбе за независимость,

– сказал актер.

15 февраля будут известны результаты. Денежные средства с аукциона пойдут на покупку тепловизора для ВСУ. Статуэтку короля Джоффри Джек подпишет и передаст победителю лично.