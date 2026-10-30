Новый Джеймс Бонд уже знаком Голливуду: кто такой Джек Лоуден и почему он покорил кино

Шотландский актер Джек Лоуден возглавил список фаворитов букмекеров на роль следующего Джеймса Бонда в новом фильме Amazon MGM. Его шансы на рынках прогнозов достигли рекордных 52%, оставив позади главных голливудских красавцев.

Вокруг культовой "Бондианы" разворачивается настоящая интрига, ведь продюсеры наконец подошли к заключительному этапу кастинга на роль агента 007. По информации авторитетного киноиздания Variety, на первые позиции в гонке за заветный смокинг неожиданно вырвался 34-летний шотландец Джек Лоуден. "24 Канал" рассказывает, что известно о актере, который может стать первым шотландским Бондом после легендарного Шона Коннери.

Кто такой Джек Лоуден и откуда он родом

Джек родился в Англии, однако вырос на границе со Шотландией в семье шотландцев и всегда считал себя шотландцем до кончиков пальцев. Его первое появление на телеэкранах в 18 лет было сугубо национальным – парень снялся в культовой рекламе напитка Irn-Bru во время футбольного финала, что в шутку называет своей службой родине.

Увлечение сценой началось в молодежном театре, куда он ходил вместе со школьными друзьями. Джек признавался, что в юности был поклонником Фрэнка Синатры и наливал колу со льдом в бокал для виски, чтобы почувствовать особый ритм и характер, которые впоследствии перенес в свое актерское мастерство.

Джек Лоуден / Фото из инстаграма jack.lowden

От театральных наград до фильмов Кристофера Нолана

Признание пришло к Лоудену довольно быстро благодаря солидной сценической подготовке. Уже в юном возрасте он получил престижную театральную премию Лоуренса Оливье за роль в пьесе "Призраки" Генрика Ибсена на лондонской сцене.

Кинематограф встретил актера громкими проектами. Зрители обратили на него внимание в военной драме Кристофера Нолана "Дюнкерк", где Джек сыграл мужественного пилота истребителя Spitfire, а впоследствии – в биографической ленте "Благословение" Теренса Дэвиса, которая принесла ему награду шотландской BAFTA.

Джек Лоуден на церемонии BAFTA 2025 / Фото из инстаграма jack.lowden

Прорыв в шпионском хите "Хромые лошади"

Настоящим триумфом и билетом в высшую лигу для Джека стал шпионский сериал Apple TV+ "Хромые лошади". В центре сюжета оказались агенты британской разведки MI5, которые допустили ошибки и попали в так называемую ссылку в отдел неудачников.

Лоуден сыграл Ривера Картрайта – энергичного, амбициозного оперативника, пытающегося доказать свой профессионализм в противовес грязному и циничному наставнику в исполнении Гэри Олдмана. Эта роль принесла актеру первую в карьере номинацию на премию "Эмми" в прайм-тайм и доказала, что Джек великолепно смотрится в экшн-сценах и классических разведывательных интригах.

Джек Лоуден в фильме "Хромые лошади" / Фото с IMDb

Почему именно Лоуден – идеальный кандидат на роль агента 007

Разговоры о новой эре агента 007 вышли на новый уровень, когда на рынках прогнозов Kalshi и Polymarket шансы Джека на победу подскочили до 52%, опередив его ближайшего конкурента Каллума Тернера. Сценарист будущей части Стивен Найт намекнул, что писать сценарий стало намного проще, зная образ нового исполнителя.

Подлил масла в огонь и коллега Джека по сериалу Гэри Олдман, который заявил в эфире, что продюсеры уже определились с выбором, а он держит кулаки за своего экранного напарника. Ведущий Ричард Осман также публично поддержал актера, подчеркнув его сходство с лучшими чертами франшизы.

Я думаю, что Джек Лоуден был бы невероятным Бондом. В нем действительно чувствуется энергетика Дэниела Крейга,

– заявил Ричард Осман.

Личная жизнь: свадьба с лауреатом "Оскара"

Личная жизнь артиста не менее увлекательна, ведь Джек женат на четырехкратной номинантке на премию "Оскар" Сирше Ронан. Они познакомились в 2018 году на съемках исторической драмы "Мария – королева Шотландии", где сыграли экранную супружескую пару.

Летом пара сыграла тайную свадьбу в Эдинбурге без лишнего пафоса и вспышек папарацци. Они также основали совместную продюсерскую компанию и создали драму "Побег", за которую Сирша получила волну восторженных отзывов. Джек ласково называет жену "Серш" и отмечает, что жить с другой актрисой – настоящее спасение, ведь они глубоко понимают профессиональные вызовы друг друга.

Джек Лоуден / Фото из инстаграма jack.lowden

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