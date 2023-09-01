Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега опубликовала заявление, в котором назвала эти слухи "бессмысленными" и сообщила, что никогда не встречалась с Джонни Деппом и не имеет никаких профессиональных проектов с ним. Она также попросила публику прекратить распространение неподтвержденной информации.

Интересно 25 интересных фильмов и сериалов, которые выйдут в сентябре на Netflix

Между Ортегой и Деппом нет любовного романа

Представитель Джонни Деппа также выступил с опровержением этих слухов, сказав, что между актерами не вспыхивала искра и никогда не планировалась ни одна совместная работа. Он также призвал поклонников звезд быть объективными и не допускать распространения фейков.

Слухи о романе Дженны Ортеги и Джонни Деппа начали распространяться после того, как их заметили вместе на съемках сиквела "Битлджус" Тима Бертона. Однако оказалось, что Джонни Депп не участвует в съемках этого фильма.

Дженна Ортега в сиквеле Тима Бертона "Битлджюс"