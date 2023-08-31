В списке премьер вы найдете долгожданный четвертый сезон сериала "Сексуальное образование" и романтический фильм "Любовь с первого взгляда". Не забудьте зафиксировать даты выхода и насладиться приятным просмотром!

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Премьеры сентября на Netflix

Все фильмы и сериалы будут иметь украинский перевод: дубляж или субтитры.

Фильмы

  • "Счастливый конец", 1 сентября
  • "На пятьдесят оттенков темнее", 4 сентября
  • "Пятьдесят оттенков свободы", 4 сентября
  • "Фристайл", 13 сентября
  • "Эренгард: Искусство обольщения", 14 сентября
  • "Было когда-то давным-давно преступление", 114 сентября
  • "Талантливый мистер Рипли", 14 сентября
  • "Бойцовский клуб", 14 сентября
  • "Евротур", 14 сентября
  • "Поцелуй к счастью", 14 сентября
  • "Время", 14 сентября
  • "Любовь с первого взгляда", 15 сентября
  • "Граф", 15 сентября

Сериалы

  • "Разочарование", 5 сезон, 1 сентября
  • "Позор", 6 сентября
  • "Любое дитя", 7 сентября
  • "Вирджин-Ривер", 5 сезон, часть 1, 7 сентября
  • "Вожак", 3 сезон, 7 сентября
  • "Тебя зовет время", 8 сентября
  • "Тело в огне", 8 сентября
  • "Тапи", 13 сентября
  • "Плохое образование", 15 сентября
  • "Невыносимое лето Саммер", 2 сезон, 15 сентября
  • "Киллер с ножницами", 4 сезон, 21 сентября
  • "Половое воспитание", 4 сезон, 21 сентября

К слову, в прошлом месяце на Netflix вышли американо-французский боевик 2014 года "Воздушный маршал" и 2 сезон британского романтического телесериала для подростков "Когда замирает сердце".