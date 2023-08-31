В списке премьер вы найдете долгожданный четвертый сезон сериала "Сексуальное образование" и романтический фильм "Любовь с первого взгляда". Не забудьте зафиксировать даты выхода и насладиться приятным просмотром!
К теме 10 самых ожидаемых сериалов осени 2023 года, которые нельзя пропустить
Премьеры сентября на Netflix
Все фильмы и сериалы будут иметь украинский перевод: дубляж или субтитры.
Фильмы
- "Счастливый конец", 1 сентября
- "На пятьдесят оттенков темнее", 4 сентября
- "Пятьдесят оттенков свободы", 4 сентября
- "Фристайл", 13 сентября
- "Эренгард: Искусство обольщения", 14 сентября
- "Было когда-то давным-давно преступление", 114 сентября
- "Талантливый мистер Рипли", 14 сентября
- "Бойцовский клуб", 14 сентября
- "Евротур", 14 сентября
- "Поцелуй к счастью", 14 сентября
- "Время", 14 сентября
- "Любовь с первого взгляда", 15 сентября
- "Граф", 15 сентября
Сериалы
- "Разочарование", 5 сезон, 1 сентября
- "Позор", 6 сентября
- "Любое дитя", 7 сентября
- "Вирджин-Ривер", 5 сезон, часть 1, 7 сентября
- "Вожак", 3 сезон, 7 сентября
- "Тебя зовет время", 8 сентября
- "Тело в огне", 8 сентября
- "Тапи", 13 сентября
- "Плохое образование", 15 сентября
- "Невыносимое лето Саммер", 2 сезон, 15 сентября
- "Киллер с ножницами", 4 сезон, 21 сентября
- "Половое воспитание", 4 сезон, 21 сентября
К слову, в прошлом месяце на Netflix вышли американо-французский боевик 2014 года "Воздушный маршал" и 2 сезон британского романтического телесериала для подростков "Когда замирает сердце".