У списку прем'єр ви знайдете довгоочікуваний четвертий сезон серіалу "Сексуальна освіта" та романтичний фільм "Кохання з першого погляду". Не забудьте зафіксувати дати виходу і насолодитися приємним переглядом!
До теми 10 найочікуваніших серіалів осені 2023, які не можна пропустити
Прем'єри вересня на Netflix
Усі фільми та серіали матимуть український переклад: дубляж або субтитри.
Фільми
- "Щасливий кінець", 1 вересня
- "На п'ятдесят відтінків темніше", 4 вересня
- "П'ятдесят відтінків свободи", 4 вересня
- "Фристайл", 13 вересня
- "Еренгард: Мистецтво зваблення", 14 вересня
- "Був колись давним-давно злочин", 114 вересня
- "Талановитий містер Ріплі", 14 вересня
- "Бійцівський клуб", 14 вересня
- "Євротур", 14 вересня
- "Поцілунок на щастя", 14 вересня
- "Час", 14 вересня
- "Кохання з першого погляду", 15 вересня
- "Граф", 15 вересня
Серіали
- "Розчарування", 5 сезон, 1 вересня
- "Ганьба", 6 вересня
- "Любе дитя", 7 вересня
- "Вірджин-Ривер", 5 сезон, частина 1, 7 вересня
- "Ватажок", 3 сезон, 7 вересня
- "Тебе кличе час", 8 вересня
- "Тіло у вогні", 8 вересня
- "Тапі", 13 вересня
- "Кепська освіта", 15 вересня
- "Нестерпне літо Саммер", 2 сезон, 15 вересня
- "Кілер з ножицями", 4 сезон, 21 вересня
- "Статеве виховання", 4 сезон, 21 вересня
До слова, минулого місяця на Netflix вийшли американсько-французький бойовик 2014 року "Повітряний маршал" та 2 сезон британського романтичного телесеріалу для підлітків "Коли завмирає серце".