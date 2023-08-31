У списку прем'єр ви знайдете довгоочікуваний четвертий сезон серіалу "Сексуальна освіта" та романтичний фільм "Кохання з першого погляду". Не забудьте зафіксувати дати виходу і насолодитися приємним переглядом!

До теми 10 найочікуваніших серіалів осені 2023, які не можна пропустити

Прем'єри вересня на Netflix

Усі фільми та серіали матимуть український переклад: дубляж або субтитри.

Фільми

"Щасливий кінець", 1 вересня

"На п'ятдесят відтінків темніше", 4 вересня

"П'ятдесят відтінків свободи", 4 вересня

"Фристайл", 13 вересня

"Еренгард: Мистецтво зваблення", 14 вересня

"Був колись давним-давно злочин", 114 вересня

"Талановитий містер Ріплі", 14 вересня

"Бійцівський клуб", 14 вересня

"Євротур", 14 вересня

"Поцілунок на щастя", 14 вересня

"Час", 14 вересня

"Кохання з першого погляду", 15 вересня

"Граф", 15 вересня

Серіали

"Розчарування", 5 сезон, 1 вересня

"Ганьба", 6 вересня

"Любе дитя", 7 вересня

"Вірджин-Ривер", 5 сезон, частина 1, 7 вересня

"Ватажок", 3 сезон, 7 вересня

"Тебе кличе час", 8 вересня

"Тіло у вогні", 8 вересня

"Тапі", 13 вересня

"Кепська освіта", 15 вересня

"Нестерпне літо Саммер", 2 сезон, 15 вересня

"Кілер з ножицями", 4 сезон, 21 вересня

"Статеве виховання", 4 сезон, 21 вересня

До слова, минулого місяця на Netflix вийшли американсько-французький бойовик 2014 року "Повітряний маршал" та 2 сезон британського романтичного телесеріалу для підлітків "Коли завмирає серце".