Бессмысленно, – Дженна Ортега ответила на слухи о ее романе с Джонни Деппом
Источник:NME
Недавно в соцсетях распространились слухи о романе Дженны Ортеги и Джонни Деппа. Говорится, что их вместе видели на съемках сиквела "Битлджуса", где актриса играет главную роль.
Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега опубликовала заявление, в котором назвала эти слухи "бессмысленными" и сообщила, что никогда не встречалась с Джонни Деппом и не имеет никаких профессиональных проектов с ним. Она также попросила публику прекратить распространение неподтвержденной информации.
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Между Ортегой и Деппом нет любовного романа
Представитель Джонни Деппа также выступил с опровержением этих слухов, сказав, что между актерами не вспыхивала искра и никогда не планировалась ни одна совместная работа. Он также призвал поклонников звезд быть объективными и не допускать распространения фейков.
Слухи о романе Дженны Ортеги и Джонни Деппа начали распространяться после того, как их заметили вместе на съемках сиквела "Битлджус" Тима Бертона. Однако оказалось, что Джонни Депп не участвует в съемках этого фильма.
Дженна Ортега в сиквеле Тима Бертона "Битлджюс"
- Пока дата выхода сиквела "Битлджуса" остается неизвестной, но сценарий уже написан и проект находится на стадии производства.
- Ортега сыграет дочь Лидии Дитц, роль которой в оригинальном фильме исполнила Уайнона Райдер.
- Это ее вторая работа с Тимом Бертоном, который был исполнительным продюсером Венздей и снял четыре из восьми эпизодов. Майкл Китон также намерен повторить свою роль главного героя спустя 35 лет.
- Фильм рассказывает историю Битлджюса, духа умершего, пытающегося помочь молодым супругам из города, переехавшему в новый дом. Его попытки помочь часто приводят к комическим ситуациям и неожиданным последствиям.