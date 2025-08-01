Американская актриса Дженна Ортега поразила своим образом на мировой премьере 2 сезона сериала "Венздей", где сыграла главную роль. Зрители смогут увидеть первую часть уже 6 августа, а вторую – 3 сентября.

На мероприятие, прошедшее в Лондоне, Дженна надела кутюрное платье из коллекции Ashi Studio FW25 от Энрике Мелендеса. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на People.

К слову Продолжение культового ужастика: когда состоится премьера 2 сезона сериала "Венздей"

Дженна Ортега на мировой премьере 2 сезона "Венздей": как выглядела актриса?

Для мировой премьеры 2 сезона сериала "Венздей" Дженна Ортега выбрала облегающее светлое платье, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру. Свой образ девушка дополнила туфлями Jimmy Choo и украшениями Rainbow K.

Маникюр актрисы был нюдового цвета, поэтому он гармонично сочетался с ее нарядом. Дженна собрала волосы в хвост и сделала эффектный макияж: осветленные брови, ягодно-красные губы, легкий фиолетовый оттенок на глазах.

Дженна Ортега на премьере 2 сезона "Венздей" / Фото Getty Images

Дженна Ортега в эффектном образе показалась в Лондоне / Фото Getty Images

Уже не впервые Ортега вдохновляется стилем своей героини – Венздей Аддамс. Во время съемок 1 сезона сериала актриса носила только черную одежду.

Когда я работала над сериалом "Венздей", я вдруг носила только черное. Я не знала почему. По какой-то причине мой шкаф просто потерял весь свой цвет,

– говорила она в марте 2023 года.

Дженна придерживалась этого стиля и на красных дорожках. Говоря впоследствии о том, как вдохновилась образами Венздей, актриса сказала: "Я точно чувствую, что имею немного больше готического вкуса, чем в подростковом возрасте".

Кстати, ранее мы писали, что показали в трейлере 2 сезона сериала "Венздей".