На захід, що пройшов у Лондоні, Дженна одягнула кутюрну сукню з колекції Ashi Studio FW25 від Енріке Мелендеса. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на People.

До слова Продовження культового жахастика: коли відбудеться прем'єра 2 сезону серіалу "Венздей"

Дженна Ортега на світовій прем'єрі 2 сезону "Венздей": як виглядала акторка?

Для світової прем'єри 2 сезону серіалу "Венздей" Дженна Ортега обрала обтислу світлу сукню, яка чудово підкреслювала її фігуру. Свій образ дівчина доповнила туфлями Jimmy Choo і прикрасами Rainbow K.

Манікюр акторки був нюдового кольору, тож він гармонійно поєднувався з її вбранням. Дженна зібрала волосся у хвіст і зробила ефектний макіяж: освітлені брови, ягідно-червоні губи, легкий фіолетовий відтінок на очах.

Дженна Ортега на прем'єрі 2 сезону "Венздей" / Фото Getty Images

Дженна Ортега в ефектному образі показалася у Лондоні / Фото Getty Images

Уже не вперше Ортега надихається стилем своєї героїні – Венздей Аддамс. Під час зйомок 1 сезону серіалу акторка носила лише чорний одяг.

Коли я працювала над серіалом "Венздей", я раптом носила лише чорне. Я не знала чому. З якоїсь причини моя шафа просто втратила весь свій колір,

– говорила вона у березні 2023 року.

Дженна дотримувалася цього стилю і на червоних доріжках. Говорячи згодом про те, як надихнулась образами Венздей, акторка сказала: "Я точно відчуваю, що маю трохи більше готичного смаку, ніж у підлітковому віці".

До речі, раніше ми писали, що показали у трейлері 2 сезону серіалу "Венздей".