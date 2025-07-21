Раніше творці показали офіційний трейлер стрічки, який неабияк заінтригував прихильників. А тепер стали відомі дати довгоочікуваної прем'єри "Венздей".

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Коли відбудеться прем'єра 2 сезону серіалу "Венздей"?

Прем'єра серіалу "Венздей" на Netflix буде поділена на дві частини. Перша вийде 6 серпня, а друга – 3 вересня 2025 року. Відомо, що у кожній частині буде по 4 епізоди.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Українські кіномани уже в очікуванні прем'єри 2 сезону. Ось, що вони пишуть у мережі:

"Все цікавіше. Надіюсь лише, що саме цікаве не покажуть у трейлерах, а на весь серіал нічого не лишиться."

"Я вже попкорн приготував!"

"Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіши Аддамс прямо чудо із чуд. Не даремно Гомес Аддамс знайшов її, і вони закохалися по самі вуха. Дуже вдало творці підібрали образ у серіалі."

"Netflix і MGM Television, сподіваємося, що це буде не останній сезон нашої рідної протеже з хвостиками, бо вона для нас стала більше, ніж просто улюбленицею"

Саме час і вам приготувати попкорн! Приготуйтесь поринути в продовження цієї культової історії на Netflix.