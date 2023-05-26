Поклонники Дженны Ортеги узнали, что актриса злоупотребляет алкоголем и имеет другие вредные привычки, в частности курит. И все бы ничего, но недавно сама звезда уверяла, что ведет здоровый образ жизни, передает 24 Канал.

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Дженна Ортега соврала, что не имеет вредных привычек

В сети завирусилось видео, где 20-летняя актриса Дженна Ортега курит сигарету и пьет вино со своей подругой актрисой Гидеон Адлон в Лондоне. Многие поклонники назвали девушку лжецом, ведь в одном из своих видео Ортега уверяла поклонников в том, что он не курит и ведет здоровый образ жизни. Этим она разочаровала своих поклонников и потеряла сразу несколько десятков тысяч подписчиков в социальных сетях.

Впрочем, защитники звезды считают, что Дженну Ортегу папарацци "поймали" во время съемок фильма "Девушка Миллера" и попавшие в сеть кадры – это фрагмент будущей драмы.

Дженна Ортега курит и пьет алкоголь: смотрите видео

Напомним, в начале января 2022 года Netflix опубликовал анонс 2 сезона сериала "Уэнсдэй", который должен выйти в 2023 году. Сценаристы сериала признались, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдэй как персонаж и показать ее отношения с мамой, подругой, ребятами. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета.

Анонс 2 сезона "Уэнсдэй" от Netflix: смотрите видео онлайн